Fellaini'den kötü haber!
Beşiktaş'ın menajeri ve kardeşini İstanbul'a çağırıp görüştüğü Maroune Fellaini'de flaş bir gelişme yaşandı.
İngiltere'de çıkan haberlere göre Manchester United, bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Belçikalı yıldız için sözleme uzatmayı önerecek. Normalde 30 yaşını geçen futbolculara 1 yıllık sözleşme teklif eden Kırmızı şeytanlar, Fellaini için bu kuralı bozmayı düşünüyor.
Mourinho'nun da gözdelerinden olan Fellaini için haftalık maaşında da artışa gidecek olan Manchester United yönetimi, Belçikalı yıldızın 80 bin olan haftalık maaşını 130 bine çıkartacak.
Bu sezon 8 resmi karşılaşmada forma giyen Fellaini, 4 gol 1 asistle oynadı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:54
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR Onlar bir maçta çekiyorlar bizler tüm sezonu bu hakemlerle bitiriyoruz , sonuç kaos.
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Caner'e Tahkim de acımadı
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ senden bize sıra gelmiyor ki ver buzu da koyalım sürekli sende...
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Edin Visca'dan 90+3'te altın gol
Toplam 17
Yorum
Sercan yazıklar olsun başaksehirede Abdullah avcıya da sakat diyerek oynatmadığı adamları ligde oynatıyorlar.
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