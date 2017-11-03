Fellaini'den kötü haber!

İngiltere'de çıkan haberlere göre Manchester United, bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Belçikalı yıldız için sözleme uzatmayı önerecek. Normalde 30 yaşını geçen futbolculara 1 yıllık sözleşme teklif eden Kırmızı şeytanlar, Fellaini için bu kuralı bozmayı düşünüyor.

Mourinho'nun da gözdelerinden olan Fellaini için haftalık maaşında da artışa gidecek olan Manchester United yönetimi, Belçikalı yıldızın 80 bin olan haftalık maaşını 130 bine çıkartacak.

Bu sezon 8 resmi karşılaşmada forma giyen Fellaini, 4 gol 1 asistle oynadı.