Kulübe krizi! Bu kez de Mitrovic...
Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği krizine bir yenisi olarak Mitrovic de eklendi.
Monaco ile evinde 1-1 berabere kalak Beşiktaş'ta sakatlanan Tolgay Arslan yerini 74. dakikada Mitrovic'e bıraktı. Bu oyuncu değişikliği sırasında Mitrovic'in isteksizce davranması Şenol Güneş'i sinirlendirdi.
Tecrübeli teknik adam daha hızlı davranması konusunda oyuncusunu uyardı.
Aytemiz Alanyaspor maçında da aynı sorunu yaşayan Güneş, son değişiklik hakkını kullanmak istemiş ve yanına çağırmıştı. Oyuna defansif bir oyuncu almak isteyen tecrübeli teknik adam, ilk olarak Gary Medel'i düşünmüş. Fakat Güneş, isteksiz gördüğü Medel'in yerine Necip Uysal'ı, Cenk Tosun'un yerine oyuna almıştı.
'YÜRÜYEREK GELMELERİ DOĞRU DEĞİL'
Yaşananlarla ilgili konuşan Güneş "Orta sahadan değişiklik yapmak istiyordum; Necip veya Medel olabilirdi. Gelirken oyuncular çok yavaş geliyordu. İsim söylememiştim çünkü değişiklik yaparken. Son anda Medel olabilir diye düşündüm ama bütün oyuncularda böyle 'Ben girmeyeceğim' gibi bir hava vardı. Ben de sonra Necip'i söyledim. Herkes oynamak ister. Kötü bir niyet yok. Oyuncuların geliş tarzları, yürüme gibi bir durumdaydı. Doğru bir şey değil. Ben çağırdığım zaman, her oyuncu koşarak, heyecanla gelmeli" demişti.
MAÇ ÖNCESİ KONUŞMASINDA DİKKAT ÇEKTİ
Şenol Güneş maç öncesinde yaptığı açıklamada "Kadroda olmayan Negredo, Lens, Mitrovic, Necip... Hepsi değerli oyuncular, hepsi oynayabilir. Medel de aynı şekilde" ifadelerini kullandı.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:29
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Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 3
Yorum
eRol burada söylenecek bir şey var ama ayıp olur,
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Biz nerede yanlış yaptık
Toplam 4
Yorum
devam Nerede doğru yaptık dersen daha kolay... hataları say say bitmez.. lafları çiğneyip geliş şeklin asıl hata
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Gelen gol oluyor
Toplam 3
Yorum
TAŞKIN ÇÖZÜM SENİN , AZİZ İN GİTMESİ.... KJAER İ GÖNDEREN DELİ YÖNETİM... DAHA NELERR
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