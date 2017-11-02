 Kulübe krizi! Bu kez de Mitrovic... – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Kulübe krizi! Bu kez de Mitrovic...

    Kulübe krizi! Bu kez de Mitrovic...

    Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği krizine bir yenisi olarak Mitrovic de eklendi.

    Monaco ile evinde 1-1 berabere kalak Beşiktaş'ta sakatlanan Tolgay Arslan yerini 74. dakikada Mitrovic'e bıraktı. Bu oyuncu değişikliği sırasında Mitrovic'in isteksizce davranması Şenol Güneş'i sinirlendirdi.

    Tecrübeli teknik adam daha hızlı davranması konusunda oyuncusunu uyardı.

    Aytemiz Alanyaspor maçında da aynı sorunu yaşayan Güneş, son değişiklik hakkını kullanmak istemiş ve yanına çağırmıştı. Oyuna defansif bir oyuncu almak isteyen tecrübeli teknik adam, ilk olarak Gary Medel'i düşünmüş. Fakat Güneş, isteksiz gördüğü Medel'in yerine Necip Uysal'ı, Cenk Tosun'un yerine oyuna almıştı.

    'YÜRÜYEREK GELMELERİ DOĞRU DEĞİL'
    Yaşananlarla ilgili konuşan Güneş "Orta sahadan değişiklik yapmak istiyordum; Necip veya Medel olabilirdi. Gelirken oyuncular çok yavaş geliyordu. İsim söylememiştim çünkü değişiklik yaparken. Son anda Medel olabilir diye düşündüm ama bütün oyuncularda böyle 'Ben girmeyeceğim' gibi bir hava vardı. Ben de sonra Necip'i söyledim. Herkes oynamak ister. Kötü bir niyet yok. Oyuncuların geliş tarzları, yürüme gibi bir durumdaydı. Doğru bir şey değil. Ben çağırdığım zaman, her oyuncu koşarak, heyecanla gelmeli" demişti.

    MAÇ ÖNCESİ KONUŞMASINDA DİKKAT ÇEKTİ
    Şenol Güneş maç öncesinde yaptığı açıklamada "Kadroda olmayan Negredo, Lens, Mitrovic, Necip... Hepsi değerli oyuncular, hepsi oynayabilir. Medel de aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:29
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