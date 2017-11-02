Caner Erkin soyunma odasına indi!
Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçının kadrosunu alınmayan Caner Erkin, soyunma odasında tüm arkadaşlarını tebrik etti.
Şenol Güneş'in tercihi ile sakat ya da cezalı olmamasına rağmen kadroya alınmayan Caner Erkin soyunma odası önünde, tek tek takım arkadaşlarını tebrik etti.
Caner'in bu hareketi Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:15
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 12
Yorum
nejat olgun senin başlıbaşına varlığın bile bir hata.
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İşte Şenol Güneş farkı
Toplam 8
Yorum
hagi10 biizmkilerde forvet çıkarttıp defans alırdı
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Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 2
Yorum
hagi10 futbol oynatmak bu kadar zor bişey değil. malzeme var çıkıp çatır çatır oynasınlar. futbolcuyuda strese sokma tudor bırak rahat oynasınlar
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