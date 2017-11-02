 Caner Erkin soyunma odasına indi! – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    soyunma odasına indi!

    Caner Erkin soyunma odasına indi!

    Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçının kadrosunu alınmayan , soyunma odasında tüm arkadaşlarını tebrik etti.

    Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş evinde Monaco ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda kadroda bulunmayan 'in hareketi dikkatlerden kaçmadı.

    Şenol Güneş'in tercihi ile sakat ya da cezalı olmamasına rağmen kadroya alınmayan Caner Erkin soyunma odası önünde, tek tek takım arkadaşlarını tebrik etti.

    Caner'in bu hareketi Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:15
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