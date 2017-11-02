Beşiktaş gruptan nasıl çıkar? Beşiktaş gruptan lider nasıl çıkar?

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Monaco ile 1-1 berabere kalırken, Porto, RB Leipzig'i 2-1 mağlup etti. Grupta 4. maçlar sonunda Beşiktaş 10 puanda lider, Porto 6 puanla 2. sırada, RB Leipzig 3., galibiyet alamayan Monaco ise 2 puanla grubun dibinde.



BEŞİKTAŞ'A 1 PUAN YETERLİ



Beşiktaş, kalan 2 maçında en az 1 puan alması durumunda 'kesinlikle' gruptan çıkacak. Karakartal, bu beraberliği 5. hafta maçında Porto karşısında alırsa, gruptan lider çıkarak üst tur vizesini alacak. Monaco, 5. haftada RB Leipzig'e yenilmezse de, Beşiktaş üst tur biletini alacak. Porto karşısında gelebilecek bir yenilgide ise, son hafta RB Leipzig deplasmanındaki 1 puan üst tur için yetecek.



BEŞİKTAŞ 2 MAÇINI KAYBEDERSE DE GRUPTAN ÇIKABİLİR



Beşiktaş 2 maçını da kaybederse; Porto ve RB Leipzig karşısında ikili averajda önde olması önemli olacak.



*Porto'nun son hafta Monaco ile berabere kalması durumunda, Beşiktaş ve Porto'nun puanları 10 olacak. Eğer Leipzig, Monaco'yu mağlup ederse, 3 takım da 10 puanda olacak ve iş üçlü averaja kalacak.

*Porto son hafta Monaco'yu mağlup ederse ve RB Leipzig Monaco'yu yenerse; Beşiktaş ve RB Leipzig arasındaki ikili averaj önemli olacak.

*RB Leipzig Monaco'ya puan kaybederse, Beşiktaş gruptan çıkmayı garantileyecek.



BEŞİKTAŞ NASIL LİDER ÇIKAR?



Beşiktaş'ın Porto karşısında alacağı bir beraberlik, liderliğin de garantilenmesi anlamına gelecek.



Porto karşısındaki mağlubiyet durumunda ise, iş son haftaya kalacak. Beşiktaş, RB Leipzig'den en az 1 puan alırsa, Alman ekibi saf dışı kalacak; Beşiktaş liderlik için Porto'nun Monaco'ya puan kaybetmesini bekleyecek.



2 MAÇI DA KAYBETSE BİLE, LİDER OLABİLİR



*Porto son hafta Monaco'ya mağlup olursa, Beşiktaş'ın son hafta Leipzig'e ikili averajda üstünlük sağlaması, liderlik için yeterli olacak.



*Porto, son hafta Monaco ile berabere kalırsa, eğer RB Leipzig de Monaco'ya puan kaybetmişse, Beşiktaş ikili averajda üstünlük sağlaması durumunda Porto'nun önünde lider çıkar.



*RB Leipzig 2'de 2 yaparsa, ve Porto, son hafta Monaco ile berabere kalırsa, iş üçlü averaja kalacak ve burada önde olması durumunda da Beşiktaş lider olarak tur anahtarını alacak.



BEŞİKTAŞ HAFTAYA GRUPTAN NASIL ÇIKAR?



*Porto maçından 1 puan alırsa garantiler.

*Monaco, RB Leipzig'den en az 1 puan alırsa garantiler.