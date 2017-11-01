“Caner mevzusu tartışıldıkça cılkı çıkıyor. Görüntülere göre ceza futbolumuza zarar verir. Yapılan yanlış hemen düzelmeli”

Caner mevzusunu tartışmanın gereksiz olduğunu söyleyen Orman, şunları söyledi: Caner mevzusu bütün kamuoyunun önünde oldu. 'Bu görüntüler bizi rahatsız etti' dedik. 'Bunun cezasını Beşiktaş en ağır disiplin içeriğiyle verecektir' dedik. Oyuncum da çıktı açıklama yaptı. 'Kamuoyundan, hakemlerden özür diliyorum' dedi. Bu normalin dışında yapılan bir hareket. Bunu cezalandırırmış gibi böyle bir karar verdiler. Daha kötüsü disiplin yönetmeliğini değiştirdiler. Görüntülere göre ceza verilmesi futbola zarar verir. Şimdi taraftarım da 'Hadi x kulübüne de rakibimize de ceza verin.' diyor. Yanlış hesap Bağdat'tan döner, derler. Düzeltsinler. Hukuk neyse ona göre karar versinler. Kamuoyuna göre karar verilemez."