Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Başkanı, Anadolu Ajansı'nın konuğu oldu ve gündeme dair soruları yanıtladı. Söze bugün oynayacaklarımaçı ile ilgili konuşarak başlayan Orman, "Ülkem ve kulübüm adına önemli bir sınav. Gruptaki 3 maçımızda 3 galibiyet aldık. Hem dördüncüyü almak hem de taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz" dedi.'ın yapımı ve borçlarıyla alakalı değerlendirmede bulunan başkan, "Stadyum açılışında Cumhurbaşkanımıza bir çok kez teşekkür ettiğim için eleştirildim. Bugün dahi ediyorum,' diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği olmasa bizim buranın iznini alma şansımız yoktu. Cumhurbaşkanımızın iradesi çok kuvvetlidir. Arkamızda durdu. Her engeli Cumhurbaşkanımızın iradesi üzerinden geçtik. Finansman olarak neredeyse batmış bir kulüptük" diye konuştu., kulübün kötü gitmesi için pusuda bekleyenlerin olduğunu ve bunların içindeda bulunduğunu ileri sürüp şöyle devam etti: "Bir şey iyi gitmeye başladığında bizde aşağı çekme durumu oluyor.Her şey kötü gitsin de ortaya çıkalım diye bekliyorlar."yarışıyla ilgili, önceki sözlerini tekrarlayarak "Süper Lig'de köprünün altından çok sular akacak" diyen Orman, "Rakiplerim hakkında yorum yapmak istemem., son maçını kaybetse de şu anda bizim 5 puan önümüzde. Demek ki bugüne kadar bize göre daha başarılı bir grafik çizmişler. Önümüzde uzun bir süreç var. Kış gelecek, sakatlıklar olacak, kupa maçları oynanacak. Yine ekonomik durum önemli. Oyuncuların paralarını alması, takım içinde huzuru etkileyen şeyler. Daha mayıs ayına kadar zaman var.güzel, puan kayıplarını kimse istemese de olması güzel. Rekabet olsun. Dünyada da ligimiz izlensin. Ligin değeri yukarı çıksın. Bunun herkese getireceği faydalar var. Rekabetten mutluyum" şeklinde konuştu.'nde alınan başarılı sonuçların aksine Süper Lig'de henüz istenen seviyede olunamaması konusunda, "Beşiktaş birkulüp. Maçları dünyada takip ediliyor. Son iki sezonun şampiyonu olmamızdan da kaynaklı, karşımıza oyuncular daha farklı bir motivasyonla çıkıyorlar" dedi. Başkan, hakemler için de ", pırlanta gibi insanlar. Ama hata yapmamak için oyunu çok durduruyorlar. Daha da iyi olacak inşallah" yorumunda bulundu.