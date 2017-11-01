Teşekkürler Cumhurbaşkanım
Orman: Her engeli Erdoğan’ın iradesi üzerinden geçtik Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Onun idaresi çok güçlü. Hep arkamızda durdu. Finansman olarak neredeyse bitmiş bir kulüptük. Lig daha çok uzun G.Saray son maçını şu an bizim 5 puan önümüzde. Demek ki bize göre daha başarılı bir grafik çizmişler.
PUSUDA BEKLİYORLAR
Orman, kulübün kötü gitmesi için pusuda bekleyenlerin olduğunu ve bunların içinde Beşiktaşlıların da bulunduğunu ileri sürüp şöyle devam etti: "Bir şey iyi gitmeye başladığında bizde aşağı çekme durumu oluyor. Bu şahsımızda da oluyor. Bir gün bizi siyasetçi yapıyorlar, diğer gün FET Ö'cü yapmaya çalışıyorlar. Her şey kötü gitsin de ortaya çıkalım diye bekliyorlar."
Şampiyonluk yarışıyla ilgili, önceki sözlerini tekrarlayarak "Süper Lig'de köprünün altından çok sular akacak" diyen Orman, "Rakiplerim hakkında yorum yapmak istemem. Galatasaray, son maçını kaybetse de şu anda bizim 5 puan önümüzde. Demek ki bugüne kadar bize göre daha başarılı bir grafik çizmişler. Önümüzde uzun bir süreç var. Kış gelecek, sakatlıklar olacak, kupa maçları oynanacak. Yine ekonomik durum önemli. Oyuncuların paralarını alması, takım içinde huzuru etkileyen şeyler. Daha mayıs ayına kadar zaman var. Rekabet güzel, puan kayıplarını kimse istemese de olması güzel. Rekabet olsun. Dünyada da ligimiz izlensin. Ligin değeri yukarı çıksın. Bunun herkese getireceği faydalar var. Rekabetten mutluyum" şeklinde konuştu.
PIRLANTA GİBİLER
Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarılı sonuçların aksine Süper Lig'de henüz istenen seviyede olunamaması konusunda, "Beşiktaş bir vitrin kulüp. Maçları dünyada takip ediliyor. Son iki sezonun şampiyonu olmamızdan da kaynaklı, karşımıza oyuncular daha farklı bir motivasyonla çıkıyorlar" dedi. Başkan, hakemler için de "Hakemlerimiz, pırlanta gibi insanlar. Ama hata yapmamak için oyunu çok durduruyorlar. Daha da iyi olacak inşallah" yorumunda bulundu.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:19
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
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