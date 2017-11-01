 Teşekkürler Cumhurbaşkanım – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Teşekkürler Cumhurbaşkanım

    Teşekkürler Cumhurbaşkanım

    Orman: Her engeli Erdoğan’ın iradesi üzerinden geçtik Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Onun idaresi çok güçlü. Hep arkamızda durdu. Finansman olarak neredeyse bitmiş bir kulüptük. Lig daha çok uzun G.Saray son maçını şu an bizim 5 puan önümüzde. Demek ki bize göre daha başarılı bir grafik çizmişler.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anadolu Ajansı'nın konuğu oldu ve gündeme dair soruları yanıtladı. Söze bugün oynayacakları Monaco maçı ile ilgili konuşarak başlayan Orman, "Ülkem ve kulübüm adına önemli bir sınav. Gruptaki 3 maçımızda 3 galibiyet aldık. Hem dördüncüyü almak hem de taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz" dedi. Vodafone Park'ın yapımı ve borçlarıyla alakalı değerlendirmede bulunan başkan, "Stadyum açılışında Cumhurbaşkanımıza bir çok kez teşekkür ettiğim için eleştirildim. Bugün dahi ediyorum, 'Allah razı olsun' diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği olmasa bizim buranın iznini alma şansımız yoktu. Cumhurbaşkanımızın iradesi çok kuvvetlidir. Arkamızda durdu. Her engeli Cumhurbaşkanımızın iradesi üzerinden geçtik. Finansman olarak neredeyse batmış bir kulüptük" diye konuştu.

    PUSUDA BEKLİYORLAR
    Orman, kulübün kötü gitmesi için pusuda bekleyenlerin olduğunu ve bunların içinde Beşiktaşlıların da bulunduğunu ileri sürüp şöyle devam etti: "Bir şey iyi gitmeye başladığında bizde aşağı çekme durumu oluyor. Bu şahsımızda da oluyor. Bir gün bizi siyasetçi yapıyorlar, diğer gün FET Ö'cü yapmaya çalışıyorlar. Her şey kötü gitsin de ortaya çıkalım diye bekliyorlar."

    Şampiyonluk yarışıyla ilgili, önceki sözlerini tekrarlayarak "Süper Lig'de köprünün altından çok sular akacak" diyen Orman, "Rakiplerim hakkında yorum yapmak istemem. Galatasaray, son maçını kaybetse de şu anda bizim 5 puan önümüzde. Demek ki bugüne kadar bize göre daha başarılı bir grafik çizmişler. Önümüzde uzun bir süreç var. Kış gelecek, sakatlıklar olacak, kupa maçları oynanacak. Yine ekonomik durum önemli. Oyuncuların paralarını alması, takım içinde huzuru etkileyen şeyler. Daha mayıs ayına kadar zaman var. Rekabet güzel, puan kayıplarını kimse istemese de olması güzel. Rekabet olsun. Dünyada da ligimiz izlensin. Ligin değeri yukarı çıksın. Bunun herkese getireceği faydalar var. Rekabetten mutluyum" şeklinde konuştu.

    PIRLANTA GİBİLER
    , Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarılı sonuçların aksine Süper Lig'de henüz istenen seviyede olunamaması konusunda, "Beşiktaş bir vitrin kulüp. Maçları dünyada takip ediliyor. Son iki sezonun şampiyonu olmamızdan da kaynaklı, karşımıza oyuncular daha farklı bir motivasyonla çıkıyorlar" dedi. Başkan, hakemler için de "Hakemlerimiz, pırlanta gibi insanlar. Ama hata yapmamak için oyunu çok durduruyorlar. Daha da iyi olacak inşallah" yorumunda bulundu.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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