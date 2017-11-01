Puan rekoru peşinde

Monaco'yu konuk edecek Beşiktaş, mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda puan rekoru kıracak.

Grupta Monaco, Porto ve Leipzig ile mücadele eden siyah-beyazlılar, ilk üç maçından galip ayrılarak Devler Ligi'nde grup aşamasında en yüksek puanına ulaştı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Monaco maçından gelip ayrılırsa Şampiyonlar Ligi gruplarında en yüksek puana ulaşan Türk takımı olacak. Kartal, Monaco'yu mağlup edemese dahi bu unvana ulaşmak için Porto ve RB Leipzig karşılaşmalarında şans arayacak.





AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI



Organizasyon O - G - B - M - A - Y

ŞK ve Ş.Ligi: 77 - 26 - 17 - 34 - 80 -120

Kupa Gal. K: 20 - 4 - 4 - 12 - 21 - 38

UEFA ve Av Ligi: 102 - 46 - 21 - 35 - 159 - 125

TOPLAM: 199 - 76 - 42 - 81 - 260 - 283