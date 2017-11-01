 En iyisi Monaco – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    En iyisi Monaco

    En iyisi Monaco

    , “Grupta oyuncu kadrosu en iyi olan takıma karşı oynayacağız” derken; Caner, Orkan ve Mustafa’nın maç kadrosunda olmayacağını açıkladı

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Monaco maçı öncesi Fransız rakibini övdü. Rakiplerin birbirlerini az da olsa tanıdıklarını belirterek Güneş, "Zor bir maç oynayacağız. Bireysel olarak çok iyi oyuncuları var. Grupta oyuncu kadrosu en iyi olan takıma karşı oynayacağız. Sidibe ve Falcao yokken bile Keita Balde, Jovetic gibi isimler forma giyecek. Onları bir eksik olarak görmüyorum. Takım olarak son 2 maçta daha da iyi oynuyorlar. Kazanmak bizim için bir avantaj olacak ama kaybetmemek de bizim için avantaj. İlk amacımız kazanmak, sonra beraberlik. Kaybetmemek için mücadele edeceğiz" dedi.

    Güneş şöyle devam etti: "Puan üzerinden gitmeyeceğiz ama biliyoruz ki kazanırsak gruptan çıkacağız. Yeri geldiğinde savunma, yeri geldiğinde hücum yapacağız. Kendimizi test ettik, olumsuz bir durum ortaya çıkmadı. Sakatlık olmazsa Mustafa, Orkan ve Caner kadroda olmayacak." Seyircinin önemli bir etken olduğunu belirten , "Seyircinin etkisi çok önemli ama bizim oyunumuz da çok önemli. Rakip de dinamik bir futbol oynayacak. Keyifli bir maç ols un" diye konuştu.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:23
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