 Caner Erkin idmana çıkmadı! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    idmana çıkmadı!

    <a href="/index/caner-erkin?id=62a82cc8-620e-4cca-80ed-1e10be76e146" class="" rel="tag">Caner Erkin</a> idmana çıkmadı!

    Devler Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

    İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanda, teknik direktör Güneş tarafından kadroya alınmayacağı açıklanan yer almadı. Caner'in neden antrenmana çıkmadığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Şenol Güneş tarafından kadroya alınmayacağı açıklanan diğer isimler Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar ise antrenmanda yer aldı. Kadroda olmadığını öğrenen 'in bu açıklamanın ardından tesislerden de ayrıldığı belirtildi.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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