 Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz

    Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz

    Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu , Monaco maçı öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı.

    İyi motive olduklarını belirten Tolgay, "Bizim için Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olur, gruptan çıkamaz gibi yorumlar yapıldı. Biz sadece Beşiktaş'ı değil tüm Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bu başarıyla tüm ülkenin gurur duyması gerekiyor. Zor bir maç olacak. Taraftarımızı desteğiyle iyi bir sonuç alacağız. Bazen kazanır, bazen kaybederiz ama son dakikaya kadar savaşacağız" diye konuştu.

    Genç oyuncu, Monaco'nun kaliteli bir takım olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Falcao ve Sidibe yok ama eksiklerin yerini başkaları kapatır. Kendimiz gibi oynarsak istediğimiz sonucu alırız. Onlar bizi biliyor, biz de onları biliyoruz. Biz stadımızda oynayacağız. Şunu unutmamak gerekiyor ki biletler 100 liradan başlıyor. Babalar çocuklar geliyor, harçlık biriktirip gelenler oluyor, onları sevindirmeye mecburuz."
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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