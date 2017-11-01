 Bir tane Mbappe satsak yeter – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Bir tane Mbappe satsak yeter

    Bir tane Mbappe satsak yeter
    PSG'nin Mbappe'yi yüksek bir bonservise transfer ettiğini anımsatan Orman, şunları kaydetti: "19-20 yaşında bir çocuk 180 milyon euro'ya gitti. Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, Trabzon bir tane böyle oyuncu satsa sıkıntılarının % 50'sini, bazıları % 100'ünü çözer. Mbappe, Türkiye'de oynamış olsa, PSG 180 milyon euro verir mi? Türkiye'de futbolun marka değeri artmalı."

    Şenol hoca 2 işte dağılır
    Orman, Güneş'e yapılan milli takım teklifi için de şunları söyledi: "Benim hocam çok düzgün, inanılmaz çalışkan ve prensipli bir insan. Bir işe konsantrasyonu müthiştir, 2-3 iş olduğu zaman ilgisi dağılır. Bundan ben de hocam da milli takım da zarar görür. İki takımı çalıştırmasına karşıyım."
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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