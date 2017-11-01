Beşiktaş'tan çifte ‘dalya’
Monaco’ya karşı Avrupa kupalarında 200. maçına çıkacak olan Kartal ayrıca aynı arenadaki 100. iç saha karşılaşmasını oynayacak
99 MAÇTA 52 GALİBİYET
SİYAH-beyazlı ekip, evindeki 100. Avrupa kupası maçını Monaco'ya karşı yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 99 kez evinde konuk eden Beşiktaş, 52 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 23 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 148 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 98 gol gördü. Beşiktaş, son 5 sezondaki iç saha maçlarında rakiplerine 10 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Evindeki son 18 maçta 30 gol atan siyahbeyazlılar, kalesinde 16 gol gördü.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:07
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
Beşiktaş'tan çifte ‘dalya’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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