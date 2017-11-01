Beşiktaş'tan çifte ‘dalya’

Monaco’ya karşı Avrupa kupalarında 200. maçına çıkacak olan Kartal ayrıca aynı arenadaki 100. iç saha karşılaşmasını oynayacak

Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü karşılaşmasında Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Beşiktaş, iki farklı kategoride 'dalya' diyecek. Siyahbeyazlı ekip, Avrupa kupalarında hem 200. karşılaşmasına çıkacak hem de rakipleriyle 100. kez evinde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 199 maçtan 76'sını kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 199 karşılaşmada rakip fileleri 260 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 283 gol gördü.



99 MAÇTA 52 GALİBİYET

SİYAH-beyazlı ekip, evindeki 100. Avrupa kupası maçını Monaco'ya karşı yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 99 kez evinde konuk eden Beşiktaş, 52 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 23 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 148 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 98 gol gördü. Beşiktaş, son 5 sezondaki iç saha maçlarında rakiplerine 10 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Evindeki son 18 maçta 30 gol atan siyahbeyazlılar, kalesinde 16 gol gördü.