"Talisca'yı, Vida gibi bedavaya alırız"

BAŞKAN Fikret Orman, Benfica ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Anderson Talisca'nın bonservisini almak için çizeceği yol haritasını da açıklarken Vida transferini örnek gösterdi: "Pazarlıklar bizim işimiz. Oyuncunun bizde sözleşmesi bittikten sonra Benfica ile bir senelik sözleşmesi kalıyor. 6 ay sonra biz 'sıfır' lira vererek bir sene sonrasının anlaşmasını imzalarız. Bunu benim bildiğim kadar karşı kulüp de biliyor. Oyuncu burada olmaktan mutlu, arkadaşlarından mutluysa biz şöyle bir şey de yapabiliriz. Bekleriz 6 ay daha, 6 ay sonra bedava alırız, tıpkı Domagoj Vida'da olduğu gibi!