 "Talisca'yı, Vida gibi bedavaya alırız" – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    "Talisca'yı, Vida gibi bedavaya alırız"

    "Talisca'yı, Vida gibi bedavaya alırız"
    BAŞKAN Fikret Orman, Benfica ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Anderson Talisca'nın bonservisini almak için çizeceği yol haritasını da açıklarken Vida transferini örnek gösterdi: "Pazarlıklar bizim işimiz. Oyuncunun bizde sözleşmesi bittikten sonra Benfica ile bir senelik sözleşmesi kalıyor. 6 ay sonra biz 'sıfır' lira vererek bir sene sonrasının anlaşmasını imzalarız. Bunu benim bildiğim kadar karşı kulüp de biliyor. Oyuncu burada olmaktan mutlu, arkadaşlarından mutluysa biz şöyle bir şey de yapabiliriz. Bekleriz 6 ay daha, 6 ay sonra bedava alırız, tıpkı Domagoj Vida'da olduğu gibi!
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Talisca'yı, Vida gibi bedavaya alırız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.