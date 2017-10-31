 Talisca’dan şu an için mutlu değiliz – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Talisca’dan şu an için mutlu değiliz

    Talisca’dan şu an için mutlu değiliz
    ANDERSON Talisca'nın performansını değerlendiren başkan Orman "Futbolun içinde performans düşüklüğü olabilir, yukarı çıkmalar olabilir. Şu andaki Talisca'nın performansından ben de, taraftarımız da mutlu değiliz açıkçası. Ama çok çalışan bir çocuk. Antrenman biter (ben de dönem dönem seyretmeye gidiyorum ) hemen Ricardo ile ikisi, (Orkan da onlara katıldı) çalışmaya devam ederler. Yani böyle çalışmasında bir şey yok. Çok da sert oynuyorlar ona karşı. Ama o dab üyük oyuncuysa geçecek rakibini, golünü atacak. Şu anda biraz performans düşüklüğü var ama aşar onu. Futbolu çok seviyor. Futbolu sevdiğinden futbol oynayarak para kazanıyor, para kazanmak için futbol oynamıyor ikisi farklı farklı şeyler" dedi
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:07
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