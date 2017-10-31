Saldıracaklar!
“Monaco’yu evinde yendik. Burada da kaybederlerse sadece Devler Ligi’ne değil, Avrupa’ya da büyük ölçüde veda edecekler. İstanbul’a 3 puan için geliyorlar. Açık oynayacak, saldıracaklar. Kaybedecekleri bir şey yok”
GÜNEŞ, futbolcularından bu mantalite ile sahaya çıkmalarını isterken, şu önemli uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi:
* Fransa'da kaybettikleri maçtan sonra İstanbul'da da kaybederlerse sadece Şampiyonlar Ligine değil Avrupa'ya da veda edebilirler.
* İstanbul'a 1 değil 3 puan için gelecekler.
Açık oynayacaklar, saldıracaklar, gol arayacaklar. Kaybedecekleri bir şey yok.
* Buna rağmen çok top yapmalarına, oyunu yönlendirmelerine, bizi sahamıza hapsetmelerine izin vermeyin.
* Geride kalan 3 karşılaşmada sadece 1 puanda olmalarının bir anlamı yok. İyi takımlar, güçlü ve yıldız oyuncuları var.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:12
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Fenerbahçe fırsat tepti
Toplam 17
Yorum
selim Kaleci o caprazdan golu nasil yer boyle kalecimi olur,yardimci hoca ondan daha iyi durur,defans tam bir yol gecen hani.hoca tam fitasko
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Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Toplam 5
Yorum
ua sen buı sözü söylerken(İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur) gs ye attığın lafı ne çabuk unuttun aykut
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Neustadter'den şok sözler!
Toplam 5
Yorum
Alemdar Aykut hoca diyemiyorum cünku hocalik vasfi hic yok türbündeki bir seyirciden hic bir farki yoktu zaten sadece seyretti
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