“Monaco’yu evinde yendik. Burada da kaybederlerse sadece Devler Ligi’ne değil, Avrupa’ya da büyük ölçüde veda edecekler. İstanbul’a 3 puan için geliyorlar. Açık oynayacak, saldıracaklar. Kaybedecekleri bir şey yok”

BEŞİKTAŞ'ta tüm gözler yarın oynanacak Monaco karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Alanyaspor'u deplasmanda yenerek sonlandıran ve moral bulan siyahbeyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde de Fransız ekibini devirerek 12 puana yükselmek ve grup liderliğini garantilemek istiyor. Şenol Güneş, Vodafone Park'ta alınacak 3 puanın ardından Porto ve Leipzig maçlarının formalite haline gelebileceğini belirterek; "Süper Lig'e de daha iyi konsantre olabilmek için bu maçı kazanmak çok önemli" dedi.



GÜNEŞ, futbolcularından bu mantalite ile sahaya çıkmalarını isterken, şu önemli uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi:



* Fransa'da kaybettikleri maçtan sonra İstanbul'da da kaybederlerse sadece Şampiyonlar Ligine değil Avrupa'ya da veda edebilirler.

* İstanbul'a 1 değil 3 puan için gelecekler.

Açık oynayacaklar, saldıracaklar, gol arayacaklar. Kaybedecekleri bir şey yok.

* Buna rağmen çok top yapmalarına, oyunu yönlendirmelerine, bizi sahamıza hapsetmelerine izin vermeyin.

* Geride kalan 3 karşılaşmada sadece 1 puanda olmalarının bir anlamı yok. İyi takımlar, güçlü ve yıldız oyuncuları var.