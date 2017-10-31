 Lens, 4 yıl daha bizimle! – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Lens, 4 yıl daha bizimle!

    Lens, 4 yıl daha bizimle!

    Orman, Hollandalı yıldızı bonservisiyle alacaklarını söyledi

    BEŞİKTAŞ Başkanı, Jeremain Lens'in sezon sonu alınmayacağı şeklindeki görüşlerin aksine 4 yıl sözleşmeli oyuncuları olduğunu dile getirdi. Orman, "Lens kaliteli bir oyuncu, inanılmaz derecede iyi bir çocuk. Bizim takıma da adapte olması biraz zaman aldı. Yedek kaldığı için moral bozukluğu olabilir ancak onun tartışılacak bir tarafı yok.İnanılmaz derecede üstün meziyetleri olan iyi bir oyuncu. Adaptasyonu biraz süre alabilir, normal. Bu sene bir kiralama yaptık bir dahaki sene satın almasını yapacağız. Doğru karakterli iyi oyuncular, Allah yardım eder, onlarda işlerini yaparlar. Lens'ten faydalanacağımızı düşünüyorum ben. Medel ile alakalı da aynı fikirdeyim" dedi
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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