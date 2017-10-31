BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Ligin daha başı, köprünün altından daha çok sular akar. Ligde Beşiktaş'ın rakibinin kendisi olduğunu düşünüyorum. Kaybedilen puanlar var ancak telafi edilebilecek düzeyde. Federasyon, bir günde kural değiştirdi. Peki bu hafta sonu ne oldu? Küfürler, kavgalar, yumruklar.. Şimdi herkes bir beklenti içinde. Federasyon bunu düzeltmezse başı yanar"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezonun daha ilk haftalarında bir çok farklı kulübün şampiyon ilan edilmesinin yanlış olduğunu belirten Başkan Orman, şöyle konuştu: "Ligin daha başı, köprünün altından daha çok sular akacaktır. Türkiye Ligi her geçen gün daha kaliteli bir lig olma yolunda gidiyor. Herkesin daha istekli olduğu bir döneme doğru gidiyor. İnşallah şu ülke puanını yukarı çıkarabilsek ve Şampiyonlar Ligi'ne 2-3 takım gidebilse, UEFA'ya 4-5 takım gidebilse! Daha da güzel rekabet olur. Herkes kazanmak için oynuyor. Biz de tabii ki 3 kulvarda mücadele verdiğimiz için de bazen konsantrasyonumuz kayıyor. İstiyoruz tabii ki 3'üncü şampiyonluğu. İnşallah da elde edeceğimizi düşünüyorum. Ligde Beşiktaş'ın rakibinin kendisi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca puan kayıpları da bence telafi edilebilecek düzeyde."



FEDERASYON YANLIŞ YOL İZLİYOR

BAŞKAN Orman, Caner Erkin'in cezası için izlenen yolun yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi: "Federasyon seçimleri 2019'da. Bu federasyonla gidilecek, gözüken o. Onlara da yardımcı olmak istiyorum. Eksiklerini, hatalarını her zaman kamuoyu önünde yüzlerine vurmamak, yapıcı olmak lazım. Ama bazı konularda ana hatalar yapıyorlar, bu hafta işte kural değiştirdiler. Söyledim, bu Caner Türkiye'ye yeni gelmiş bir oyuncu değil, 18 yaşında bir oyuncu da değil. Bunun gibi birçok hareketleri var. İlk defa mı oldu bu, yok. Bunun çok daha vahim hareketleri Beşiktaş harici birçok kulüpte var mı var. Şimdi bu kararı aldınız; hafta sonu ne oldu! Yok Başakşehir maçında Emre küfür etti, yok Galatasaray maçında o öyle yaptı, o yumruk attı, o bunu yaptı. Şimdi Beşiktaş taraftarı istiyor diye yanlışın üzerine gitmek doğru değil."



BÜYÜK HAKSIZLIĞA UĞRADIK

BEŞİKTAŞ'ın bir haksızlığa uğradığını ifade eden Fikret Orman şöyle devam etti: "Ben düzelteceklerine inanıyorum. Ama bunu üzerine gidip te daha da kötüye götürmek de doğru değil. Bunun düzeltilmesi lazım. Burada hakem önemli. Beşiktaş Başakşehir maçında hakem dönse Caner'e 2.sarıdan kırmızı kartı verse tek maç alacak, direkt kırmız verse 2 maç alacak. Şimdi sen hakemin, gözlemcinin, yan hakemin, 4. hakemin görmediğini 'ben hakem olarak veriyorum 6 maç veriyorum' diyorsun. Ya orda normal cezası 2 olan bir şeyi sen nasıl 6 verirsin. Yani işin mantığı yok. Düzelteceklerine inanıyorum, federasyon bunu düzeltmezse başına daha çok işler açacaktır.. Bunu tehdit manasında değil önünü göstermek için söylüyorum."



Cenk'i devre arası 20 milyona satmam

BAŞKAN Fikret Orman, İngiliz, Alman ve İspanyol ekiplerinin takibinde olan Cenk Tosun'u devre arasında 20 milyon gibi rakamlara satmayacağını net bir şekilde ifade etti. Orman, "Onlar benim çocuklarım. Onların hayat kariyerleri beni ilgilendiren şeyler. Onların annesi-babası neyse, ben de onlar için oyum. Onlar bir makine, mikrofon falan değiller. Mbappe'nin 180 milyon euro'ya bir yerlere gittiği yerde, Keita'nın 70-80 milyona bir yerlere gittiği yerde, benim ifade ettiğim rakamlar niye çılgın? Ben çılgın olarak görmüyorum. Herkes diyor ya, Türk futbolunda 4 büyüklerin mali durumları kötü, batacaklar. Haklılık payları var mı, var! Nasıl çıkacaklar bu durumdan? 100 milyon euro'luk 3 futbolcu satabilirsek; Beşiktaş'ın da, G.Saray'ın da, F.Bahçe'nin de, Trabzonspor'un da; bütün herkesin derdi 1 dakikada çözülür" dedi.



'Armut piş, ağzıma düş' ile olmuyor!

HOLLANDALI futbolcu Lens'e gereği kadar şans geldiğini ifade eden Fikret Orman şöyle devam etti: "Dönem dönem oyunculara şans gelir, açıkçası Lens'e o şans geldi. Quaresma'nın kırmızı kart görmesiyle beraber 2 maç oynadı. O sırada formayı alma gayreti içerisinde olacak. Alamazsa da gelen tekrardan formasını alıyor. Bu rekabetin olduğu bir şey. Böyle kimsenin 'Armut piş ağzıma düş' pozisyonunda olacak bir şey değil. Geçen sene de bu dönemlerde hatta devre arasında Aboubakar ile alakalı nerden buldunuz bunu derlerken, Mart ayında 'Aman bunun bonservisini alalım' dediler."



Aboubakar az oynasın!

FİKRET Orman, Porto'da forma giyen Vincent Aboubakar ile ilgili esprili bir yorumda bulundu: "Aboubakar'ın Beşiktaş'a transfer olmamasının tek sebebi, para değildir. Beşiktaş'a geldi, para aldı, faydalı oldu. Ondan artık beklentimiz, Porto maçında az oynasın!"



Çıraklık dönemim bitti

BAŞKAN Fikret Orman, "Ben çıraklığa babamın yanında Beşiktaş Kulübü'nde başladım. Süleyman ağabey ile de çok kalfalık yapmışımdır. Git-gel, getir-götür işlerini fazlasıyla yapmışımdır. Başkanlığımla beraberde herhalde ustalığı yapıyoruzdur" ifadesini kullandı.



Çeyrek finali isterim

Orman , Devler Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili, "Gruptan çıkalım inşallah, çok büyük atıp-tutmaya gerek yok. İyi kura çekebilirsek, ilk 8'e kalabiliriz" dedi. Orman "Barcelona'yı ister misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Önümüzdeki sene Süper Kupa finalinde istiyoruz!"



Hakemler müsade etsin

TÜRKİYE'de oyunun çok durduğunu dile getiren Orman, bu konuda hakemlerin daha dikkatli olmalarını istedi. Orman, "Mesela Avrupa'daki maçlarda 65 dakika oynanıyorsa, Türkiye'deki maçta 55 dakika oynanıyor. Topun oynanmasına müsaade etmeleri lazım" dedi.