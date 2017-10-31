Kartal'ın paşası var
Beşiktaş’ın Monaco karşısındaki en önemli kozlarından biri UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan üç maçta üç gol atan Cenk Tosun olacak. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon görev aldığı 14 resmi maçta 8 kez fileleri sarstı.
CENK TOSUN TAKIMINI SIRTLIYOR
Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Cenk Tosun, yarınki mücadelede de Şenol Güneş'in en büyük kozlarından biri olacak. Siyah-beyazlı takımın bu sezon oynadığı 14 maçın 12'sinde ilk on birde sahaya çıkan Cenk Tosun, 8 gole imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan üç maçta da 11'de yer alan Cenk, Porto ağlarını 1, Monaco ağlarını ise 2 kez sarsarak 3 gol kaydetti ve toplanan 9 puanın mimarlarından oldu.
NEGREDO'YA FORMAYI UNUTTURDU
26 yaşındaki Cenk Tosun, sezon başında kadroya katılan İspanyol golcü Alvaro Negredo'ya formayı unutturdu. İmza töreninde bu sezon en az 35 gole imza atacağını belirterek iddialı açıklamalar yapan Negredo, Cenk Tosun'dan formayı kapamadı. 32 yaşındaki forvet ligde sadece 3 maçta ilk on birde sahaya çıkarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece 21 dakika süre alabildi.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:19
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Giuliano’nun rakibi Diego
Toplam 3
Yorum
fbcan ama adamın koşu mesafesi çok iyiymiş o yüzden 90 dakika oynamasına katlanabiliyoruz maçta ismini duymak mümkün olmamasına rağmen
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Bacağında 2 cm delik var
Toplam 16
Yorum
alper hakem kendisine ne görev verildiyse onu yapıyor galatasaray konu olunca nedense federsayon dahil tamamı engelleme gayreti içindeler
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Kocaman'dan flaş itiraf: Geç kaldım
Toplam 14
Yorum
x derhal istifa etmesi veya göndermeleri lazım.. resmen aykut yüzünden maçı verdik daha kötüsü farkında bile değil! hocalıkla alakası yok
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