Kartal gruptan çıkma peşinde
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu dördüncü maçında yarın Fransa'nın Monaco ekibini konuk edecek. Grupta lider durumda bulunan ve üst üste 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek seriyi 4 maça çıkarmaya çalışacak.
Beşiktaş ile Monaco arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Riccardo Di Fiore'nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.
KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEYECEK
Beşiktaş, Monaco yendiği takdirde 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçını kazanarak 9 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, yarın da galip gelirse puanını 12'ye çıkararak tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.
BERABERLİKTE LEİPZİG'İN KAZANMASINI BEKLEYECEK
Siyah-beyazlı ekip, Fransa temsilcisiyle berabere kalırsa gruptan çıkmak için Portekiz'den gelecek sonucu bekleyecek. Beşiktaş, Monaco ile berabere kaldığı takdirde 10 puana ulaşacak. Bu sonuç sonrası siyah-beyazlı ekip, Leipzig'in Porto'yu yenmesi halinde yine bitime 2 maç kala 2. tura adını yazdıracak.
PUAN TABLOSU
G Grubu'nda puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Beşiktaş
|3
|3
|0
|0
|7
|2
|5
|9
|Leipzig
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|-1
|4
|Porto
|3
|1
|0
|2
|6
|6
|0
|3
|Monaco
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
CANER ERKİN CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte, Monaco maçı öncesi Caner Erkin ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'de Medipol Başakşehir maçının ardından 6 maç ceza alan Caner, yarınki karşılaşmada sarı kart görürse Porto karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Monaco'da ise Djibril Sidibe sarı kart sınırında yer alıyor.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:11
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Kocaman fiyasko
Toplam 43
Yorum
Kartal Bir beşiktaşlı olarak cidden fenerbahçe taraftarına üzülüyorum. Şu cehennem bir donamadı
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Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı
Toplam 1
Yorum
ordulu52 beşiktaş için çok umutluyum yani bnim canımdan önemli bi takım bi gün vodafone parkta maç seyretmek isterim :)
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Yeni pantolon aldıracağım!
Toplam 1
Yorum
Mr. Black BJK Bu hocanın yönettiği takımın ilk 5'te olması sürpriz değil. Aykut Hoca 3-1'den sonra geriye yaslanmasaydı farka giderdi. Tebrikler
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