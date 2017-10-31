 Kartal gruptan çıkma peşinde – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kartal gruptan çıkma peşinde

    Kartal gruptan çıkma peşinde

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu dördüncü maçında yarın Fransa'nın ekibini konuk edecek. Grupta lider durumda bulunan ve üst üste 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek seriyi 4 maça çıkarmaya çalışacak.

    Beşiktaş ile arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Riccardo Di Fiore'nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.

    KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEYECEK
    Beşiktaş, Monaco yendiği takdirde 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçını kazanarak 9 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, yarın da galip gelirse puanını 12'ye çıkararak tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

    BERABERLİKTE LEİPZİG'İN KAZANMASINI BEKLEYECEK
    Siyah-beyazlı ekip, Fransa temsilcisiyle berabere kalırsa gruptan çıkmak için Portekiz'den gelecek sonucu bekleyecek. Beşiktaş, Monaco ile berabere kaldığı takdirde 10 puana ulaşacak. Bu sonuç sonrası siyah-beyazlı ekip, 'in 'yu yenmesi halinde yine bitime 2 maç kala 2. tura adını yazdıracak.

    PUAN TABLOSU
    G Grubu'nda puan durumu şöyle:

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Beşiktaş 3 3 0 0 7 2 5 9
    Leipzig 3 1 1 1 4 5 -1 4
    Porto 3 1 0 2 6 6 0 3
    Monaco 3 0 1 2 2 6 -4 1

    CANER ERKİN CEZA SINIRINDA
    Siyah-beyazlı ekipte, Monaco maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'de Medipol Başakşehir maçının ardından 6 maç ceza alan Caner, yarınki karşılaşmada sarı kart görürse Porto karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Monaco'da ise Djibril Sidibe sarı kart sınırında yer alıyor.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal gruptan çıkma peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.