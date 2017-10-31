Devler Ligi’nde büyük kapışma

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta karşılaşmaları bugün başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, yarın TSİ 20.00’de Monaco’yu konuk edecek

AVRUPA futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları bugün başlıyor. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki 4. maçında, yarın saat 20.00'de Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek. Siyah-beyazlılar ilk üç maçta Porto (D), Leipzig ve Monaco'yu (D) mağlup ederek 9 puan topladı ve grubunda liderliğe yerleşti. Grupta Leipzig 4 puanla ikinci, Porto 3 puanla üçüncü, Monaco ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Devler Ligi'nde program şöyle:



?TAGLİAVENTO YÖNETECEK

BEŞİKTAŞ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın sahasında Fransa'nın Monaco ile yapacağı maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek. Tagliavento, siyah-beyazlıların daha önce 3 karşılaşmasında düdük çaldı. Siyah beyazlılar, bu maçlardan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaşlı futbolcular, bu maçlarda 11 sarı ve 1 kırmızı kart görürken rakip takımlar ise 7 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.