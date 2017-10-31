Devler Ligi’nde büyük kapışma
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta karşılaşmaları bugün başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, yarın TSİ 20.00’de Monaco’yu konuk edecek
?TAGLİAVENTO YÖNETECEK
BEŞİKTAŞ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın sahasında Fransa'nın Monaco ile yapacağı maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek. Tagliavento, siyah-beyazlıların daha önce 3 karşılaşmasında düdük çaldı. Siyah beyazlılar, bu maçlardan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaşlı futbolcular, bu maçlarda 11 sarı ve 1 kırmızı kart görürken rakip takımlar ise 7 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:02
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Fenerbahçe fırsat tepti
Toplam 17
Yorum
selim Kaleci o caprazdan golu nasil yer boyle kalecimi olur,yardimci hoca ondan daha iyi durur,defans tam bir yol gecen hani.hoca tam fitasko
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Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Toplam 5
Yorum
ua sen buı sözü söylerken(İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur) gs ye attığın lafı ne çabuk unuttun aykut
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Neustadter'den şok sözler!
Toplam 5
Yorum
Alemdar Aykut hoca diyemiyorum cünku hocalik vasfi hic yok türbündeki bir seyirciden hic bir farki yoktu zaten sadece seyretti
Devler Ligi’nde büyük kapışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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