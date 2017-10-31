Beşiktaş'ta Monaco'dan sonra rotasyon kararı!

Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet hasretine Aytemiz Alanyaspor deplasmanında nokta koyan Beşiktaş'ta tüm gözler Monaco maçına çevrilirken, teknik heyet ve yönetimin bu karşılaşma öncesi farklı hesaplar yaptığı belirlendi.



Fransa'da 2-1 yendiği güçlü rakibini rövanşta da mağlup etmek isteyen siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilerse son iki maçta kadroda dar kapsamlı rotasyona gidilecek. Teknik heyet, Porto ve Leipzig (D) ile oynanacak karşılaşmalarda az süre alan oyunculara da forma verecek.



Geride kalan dönemde özellikle yeni transferlerden Gary Medel ve Jeremain Lens'e fazla şans tanıyamayan Teknik Direktör Şenol Güneş'in son iki maçta bu oyuncuların yanı sıra Necip Uysal, Matej Mitrovic, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek gibi isimlere görev vermeyi planlıyor.



Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16'ya yazdırdıktan sonra Süper Lig'e odaklanacak. Siyah-beyazlılar ilk yarı sonuna kadar oynanacak maçlarda kayıp puanları telafi etmeye çalışacak.



Tek konu Monaco



Süper Lig'de ideal kadrosuyla, Devler Ligi'nin son iki maçında ise rotasyonlu 11'i ile yer almayı planlayan teknik heyet şu an için sadece Monaco maçını düşünüyor. Kartal, Fransız rakibini bir kez daha devirirse hem Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaparak rekorunu geliştirecek hem de 12 puana ulaşarak tarihi bir başarıya imza atacak.



Yönetim desteği



Beşiktaş Yönetimi'nin, Şampiyonlar Ligi'nde son iki maça rotasyonlu kadroyla çıkılması düşüncesine destek verdiği ifade edildi. Şampiyonluk yarışında daha iddialı hale gelmek için yoğun maç trafiğinde yıpranan bazı oyuncuların dinlendirilmesi gerektiğini savunan siyah-beyazlıların, teknik heyetin planlarına sıcak baktığı öğrenildi.