Beşiktaş, Çekya deplasmanında

Beşiktaş Sompo Japan, CEZ Nymburk maçı 20.30 dabaşlayacak

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün Çekya temsilcisi CEZ Nymburk ile deplasmanda karşılaşacak. Nymburk kentindeki CEZ Sportovni Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak. Geride kalan 3 maçta iki takımın da ikişer galibiyet ve birer yenilgisi bulunurken, Beşiktaş Sompo Japan averajla D Grubu'nun lideri durumunda.