 Beşiktaş, Çekya deplasmanında – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Beşiktaş, Çekya deplasmanında

    Beşiktaş, Çekya deplasmanında

    Beşiktaş Sompo Japan, CEZ Nymburk maçı 20.30 dabaşlayacak

    Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün Çekya temsilcisi CEZ Nymburk ile deplasmanda karşılaşacak. Nymburk kentindeki CEZ Sportovni Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak. Geride kalan 3 maçta iki takımın da ikişer galibiyet ve birer yenilgisi bulunurken, Beşiktaş Sompo Japan averajla D Grubu'nun lideri durumunda.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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