''Talisca'nın performansından mutlu değiliz!''

''ŞU ANDAKİ TALİSCA'NIN PERFORMANSINDAN MUTLU DEĞİLİZ''

Talisca'nın performansını değerlendiren başkan Orman ''Futbolun içinde performans düşüklüğü olabilir, yukarı çıkmalar olabilir. Şu andaki Talisca'nın performansından ben de taraftarımız da mutlu değiliz açıkçası. Ama çok çalışan bir çocuk, böyle çalışmıyor da olmuyor değil. Antrenman biter (ben de dönem dönem seyretmeye gidiyorum ) hemen Ricardo ile ikisi, Orkan da katıldı çalışmaya devam ederler. Yani böyle çalışmasında bir şey yok. Çok ta üzerine sert oynuyorlar. Ama o da büyük oyuncuysa geçecek rakibini golünü atacak. Şu anda biraz performans düşüklüğü var ama aşar onu. Futbolu çok seviyor. Futbolu sevdiğinden futbol oynayarak para kazanıyor, para kazanmak için futbol oynamıyor ikisi farklı farklı şeyler'' dedi.

TALİSCA TRANSFERİNE VİDA ÖRNEĞİ

Orman Benfica ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Talisca'nın bonservisini almak için çizeceği yol haritasını da açıklarken Vida transferini örnek gösterdi ve ''pazarlıklar bizim işimiz. Yani yapmadığımız etmediğimiz şeyi kamuoyu önünde niye konuşalım. O bizim işimiz. Oyuncunun bizde sözleşmesi bittikten sonra Benfica ile bir senelik sözleşmesi kalıyor. 6 ay sonra biz sıfır lira vererek bir sene sonrasının anlaşmasını imzalarız. Bunu benim bildiğim kadar karşı kulüp de biliyor. Oyuncu burada olmaktan mutlu, arkadaşlarından mutluysa biz şöyle bir şey de yapabiliriz; bekleriz 6 ay daha 6 sonra bedava alırız Vida'da olduğu gibi'' şeklinde konuştu.