Orman'dan Cenk Yorumu: 20 müthiş rakam, 25...
Cenk Tosun hakkındaki transfer iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan Fikret Orman, Cenk'i devre arasında 20 milyon gibi rakamlara satmayacağını söyledi.
''MARKA DEĞERİNİ YUKARI ÇIKARMAMIZ LAZIM''
''20 müthiş rakam, 25 inanılmaz falan Türkiye'nin futbolunun marka değerini yukarı çıkarmamız lazım. Bu benim görevim değil. Hepimizin görevi. Kulüpler Birliği'nin de bu işlere yönelmesi lazım. Futbolun oyuncuları sadece külüler değil. Basını var, hakemi de, federasyonu da bir olması lazım. Biz şu anda Şampiyonlar Ligi'n de nereye gideceğimiz önemli. Şu anda grup 1'inci Allah nasip ederse, bu Beşiktaş taraftarını da, Türk insanını da mutlu etmeyi bize nasip etsin. Çarşamba günü inşallah kazanırsak, kazanacağımızı umut ediyorum. Umut içerisindeyim. Kazanırsak bir üst tura çıktığımız zaman oradan 10 Milyon Euro gibi bir gelir elde ediyorsun. Oradan bir üst tura çıktığında oyuncuyu satacağına, oyuncuyla üst turlarda daha fazla gelir elde etmeye bakmak lazım. Onun için de hayırlısı Allah'tan. Benim şunu yaparız, bunu yaparız demek istemem. Neyse nasip o olacaktır ama o günün şartlarına bakmak lazım'' dedi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:14
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"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 7
Yorum
Samet Musleraya ceza verilecekse hakeme iki katı ceza verilmeli oyun oynatmıyor gs yapınca sarı kart karşı takım yapınca es geç yok ya
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Galatasaray’ı çıldırtan pozisyon
Toplam 32
Yorum
gs asıl görüntülerde bu gibi pozizyona ceza verilmiş 3 puan hiç önemli değil allahtan fernndonun ayağı kırılmamış
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"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 7
Yorum
kaya iz trabzon büyük takım olsaydı akhisardan 6 tane yemezd....
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