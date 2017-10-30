Lens eleştirilere yanıt verdi

BEŞİKTAŞ, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek dört maç sonra galibiyete ulaşırken; karşılaşmanın son bölümlerinde ise Lens'in oyuna girmek istemediğine dair iddialar günün tartışması oldu. Hollandalı oyuncu, yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak; "Söylentileri duydum. Herkesin bilmesini isterim ki her zaman bu oyunu severek oynayacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı. Lens, Alanyaspor maçının son dakikalarında kendisini oyuna almak isteyen teknik direktör Güneş'e karşı çıktı ve soyunmadı. Bu durum tepki çekerken, kiralık oynayan Lens'in satın alma opsiyonunun kullanılması da tehlikeye girdi. Lens, Sunderland Kulübü'nden 1 yıllığına 1.5 milyon euro'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Bu sezon 2 milyon 200 bin euro garanti ücretin yanı sıra puan başı 4 bin euro alan Lens'e, 25 maç oynaması halinde 100 bin euro, 35 maçı geçmesi durumunda da 50 bin euro daha ödenecekti. Beşiktaş sezon sonunda opsiyonu kullanıp da bu futbolcunun bonservisini de alırsa gelecek sezonki garanti ücreti 2 milyon 250 bin euro olacak ve 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Lens'in, bu tavrı nedeniyle uyarılacağı ve opsiyonunun kullanılmayacağının kendisine iletileceği belirtildi. Lens opsiyonu yenilenmezse 4 yılda kazanacağı 10 milyon euro'dan olacak.