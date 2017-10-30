Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı
Beşiktaş resmi sitesinden taraftarlarına yönelik bir açıklamada bulundu.
İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile bundan böyle stadyumlara taşınabilir şarj cihazı (power bank) alınmayacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için taraftarlarımızın taşınabilir şarj cihazlarını yanlarında getirmemelerini rica ederiz.
Beşiktaş JK
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:03
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"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 7
Yorum
Samet Musleraya ceza verilecekse hakeme iki katı ceza verilmeli oyun oynatmıyor gs yapınca sarı kart karşı takım yapınca es geç yok ya
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Galatasaray’ı çıldırtan pozisyon
Toplam 32
Yorum
gs asıl görüntülerde bu gibi pozizyona ceza verilmiş 3 puan hiç önemli değil allahtan fernndonun ayağı kırılmamış
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"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 7
Yorum
kaya iz trabzon büyük takım olsaydı akhisardan 6 tane yemezd....
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