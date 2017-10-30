 Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı

    Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı

    Beşiktaş resmi sitesinden taraftarlarına yönelik bir açıklamada bulundu.

    Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

    İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile bundan böyle stadyumlara taşınabilir şarj cihazı (power bank) alınmayacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için taraftarlarımızın taşınabilir şarj cihazlarını yanlarında getirmemelerini rica ederiz.

    Beşiktaş JK
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.