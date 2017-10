Başkan Orman'dan Lens müjdesi!

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:



''ÇIRAKLIK BABAMIN KALFALIK SÜLEYMAN SEBA'NIN YANINDAYDI HERHALDE ŞİMDİ USTALIKTIR''

Çıraklığa babasın yanında başladığını kalfalık dönemini Süleyman Seba ile yaşadığını anlatan başkanlığı için de 'herhalde ustalığı şimdi yapıyoruz diyen Fikret Orman ''Benim açımdan çok kolay bir soru değil aslında. Kendimi methetmeyi sevmem hem benim hem de Beşiktaş'ın genetiğinde yok. Zor bir dönemde geldik ve morali düşük bir seviyedeydi Beşiktaş. Umutlarını yitirmek üzere olan bir toplum vardı. İşin mali tarafından daha fazlası ahlaki ve moral tarafını toparlamak çok zor bir süreçti. Önemli şeyler yaptığımıza inanıyorum. Benim çıraklık, ustalık gibi bir şey diyemem ama ben çıraklığa babamın yanından Beşiktaş Kulübü'nde başladım zaten. Süleyman ağabey ile de çok kalfalık yapmışımdır . Git-gel, getir-götür işlerini çok yapmışımdır. Başkanlığımla beraberde herhalde ustalığı yapıyoruzdur.



Zor bir süreçti ama genel olarak kamuoyuna baktığınızda, ben çünkü sokağın içerisinde yürüyen bir insanım. Beşiktaşlılarla, Fenerbahçelilerle, Galatasaraylılarla, bütün insanlarla bir araya geliyorum. Beşiktaş'ı yönetmek şeklimizle, rakiplerimizle üslubumuzla, her şeyimizle olumlu tepkiler alıyorum. Belki bana öyleleri geliyor bilmiyorum. Fanatizm olacaktır, farklı düşünceler olacaktır, ama başarılı bir yönetim götürdüğümüzü düşünüyorum. Bunda da yönetimin kurulu arkadaşlarımız büyük payı var. İlk başlarda itibaren arada değişiklikler olsa da aynı gelen bir yönetim kurulu var. Hepimiz de çok tecrübelendik.''



''GÜNDEMİMİZDE 3. ŞAMPİYONLUK VE ŞAMPİYONLAR LİGİ VAR''

Fikret Orman, Beşiktaş'ı seçim gündemine sokmamak için kararını 2019'da açıklayacağını yineledi ve ''Beşiktaş'ın gündeminde seçim yok. Çünkü bizim seçimimiz 2019'da. Rakiplerimizin seçimleri bildiğim kadarıyla 6 ay sonra. Bizim gündemimizde şu anda yok. Onun için seçim için adayım ya da değilim demenin de bir anlamı yok. Beşiktaş'ın gündeminde Avrupa Kupaları'nda çok daha iyi yerlere gelmek var. Bu sene üst üste 3'üncü şampiyonluğu yapmak var. Dünya'da 100 milyon taraftar sayısının üstüne çıkmak var. Böyle gündemlerimiz var. Seçim konusu gündemin dışında benim açımdan. Onun için de kararımı vermedim dedim. Hakikaten de vermedim. O gün bakmak lazım. Spor siyaset gibidir. 48 saat çok üzün bir süreçtir. Çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüz bir anda değişebilir her şey. Bunun maç skorlarıyla da bir alakası yok. Biz işimizi iyi yapacağız. Onun gayreti içerisindeyiz.'' diye konuştu.



''KÖPRÜNÜN ALTINDAN DAHA ÇOK SULAR AKAR''

''Ligin daha başı. Köprünün altından daha çok sular akacaktır. Türkiye Ligi her geçen gün daha kaliteli bir lig olma yolunda gidiyor. Herkesin daha istekli olduğu bir döneme doğru gidiyor. İnşallah şu ülke puanını yukarı çıkarabilsek ve Şampiyonlar Ligi'ne 2-3 takım gidebilse, UEFA'ya 4-5 takım gidebilse ki Avrupa'daki takımlar öyle. Bu hem ekonomik olarak da en az 7-8 takımı yukarıda bir seviyede tutar. Daha da güzel rekabet olur. Onun için de en önemli şeyler bunlara ağırlık vermek lazım. Ligde olur bu. Herkes kazanmak için oynuyor. Biz de tabii ki 3 kulvarda mücadele verdiğimiz için de bazen konsantrasyonumuz kayıyor. İstiyoruz tabii ki 3'üncü şampiyonluğu. İnşallah da elde edeceğimizi düşünüyorum. Ligde Beşiktaş'ın rakibinin kendisi olduğunu düşünüyorum. Biz işimizi iyi yaparsak futbol takımı ve yönetim olarak olmamamız için de bir sebep olmadığını düşünüyorum'' diyen Orman puan kayıplarının telafi edilecek düzeyde olduğunu açıkladı.



''BEŞİKTAŞ İLE OYNAMAK RAKİP OYUNCULAR İÇİN İYİ BİR VİTRİN''

Başkan Orman, 'Geçen sene ile bu sene arasında oyun anlamında çok fark var mı' sorusuna; ''Çok katılmıyorum. 2'ye ayırmak gerekiyor. Avrupa maçları ve Türkiye maçları. Türkiye'deki maçlarda daha çok bizim oyunumuzu bozma üzerine bir mücadele görüyoruz ve çok dar alanda oynanan bir maç oluyor. Oyuncularda ekstra bir motivasyon oluyor Beşiktaş'a karşı oynamak kendileri açısından bir vitrin olduğu için ekstra motive oluyorlar. Bu futbol bazı oyuncuların performanslarında inişler çıkışlar oluyor ve bu takımı etkiliyor. Bu maçtan sonra çok daha iyi olacağımızı tahmin ediyorum'' diye cevap verdi.



''TÜM OYUNCULAR OYNAMAK İSTİYOR''

Başkan Orman Aytemiz Alanyaspor maçında bazı oyuncuların oyuna girmek istemediği şeklindeki açıklamaları ''Bizde oyuncu karakter yapısı oldukça üst düzeyde. Çocuklar çok iyi niyetli, pırlanta gibiler. Başlarında da gerçekten işine aşık, adalet duygusu çok yüksek olan, çok namuslu, tecrübeli bir teknik direktörleri var. Geçen seneye göre bir dezavantajımız var. Beşiktaş futbol takımının 20 taneye yakın direkt oyuncusu var. Herkes oynamak istiyor. Dönem huzursuzluklar yaratabiliyor mu? Yaratabiliyor. Bunu yönetmek de hem hocanın hem de bizim işimiz. Oyuncularda profesyonellik içerisinde hareket etmesi lazım. Uymadıkları takdirde cezalarını alacaklar. Çok büyürse olay disiplin cezaları alırlar. Ama çok problem olacağını düşünmüyorum. Bizim için şu an önemli olan Monaco maçı. Bu maçı da kazanıp bu gruptan çıkmayı kesinleştirdiğimiz takdirde, Mart'a kadar olan Şampiyon Ligi sürecini yaşarsak, ondan sonrasında lig ve kupaya olan konsantrasyonumuz daha fazla olacaktır'' şeklinde değerlendirdi.



''TÜRKİYE'DE TOP OYNAMAMIZA MÜSAADE EDERLERSE...''

Türkiye'de oyunun çok durduğunu dile getiren Beşiktaş başkanı ''Oyuncular için de Şampiyonlar Ligi vitrin maçları. Türkiye'deki takımların vitrin maçı Beşiktaş olurken, Beşiktaşlı futbolcular da Şampiyonlar Ligi maçlarına kendi vitrin maçları olarak bakıyorlar. Oradaki maçlar kazanma üzerine olduğu için, sadece defans yapma ile de geçmiyor, faulle geçmiyor. Hakemleri verdikleri kararlarla eleştirmek istemiyorum. Ama oyunun içerisinde topu tuttuğu dakikalarla alakalı eleştirmek istiyorum. Mesela Cüneyt Hoca çok önemli, dünya çapında bir hakemimiz. Avrupa'da yönettiği maçı 65 dakika oynanıyorsa, oyunu durdurma süresi limitliyse, Türkiye'deki maçta 55 dakika oynanıyor. Tam atağa çıkıyorsun durdur. Yani topun oynanmasına müsaade etmeleri lazım. Eğer top oynanmaya müsaade edilirse Beşiktaş çok daha başarılı olacaktır Türkiye Ligi'nde. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hem konsantrasyonları hem karşı takımın da kazanma isteği açık bir oyun, güzel bir oyun hem de hakemin maçı oynatma arzusu oradaki performansı etkiliyor. Bizim oyuncularımıza ona yönelik oyuncular'' şeklinde konuştu.



''İYİ KURA ÇEKERSEK ÇEYREK FİNAL''

Gerçekçi olarak hedef grubu geçmek olur. Grubu geçtikten sonra kura ile alakalı. Çok büyük atmaya, tutmaya gerek yok. İyi bir kura çekebilirsek, ilk 8'e kalabilir. İlk 8'deki de yine kura ile alakalı, o günkü takımın şartlarıyla, sakatlıklarıyla, modu ile alakalı. İnşallah yarı final olabilir'' diyen Fikret Orman Barcelona'yı ister misiniz sorusunu esprili bir şekilde ''Barcelona'yı önümüzdeki sene Süper Kupa finalinde istiyoruz'' diye cevapladı.



''BEŞİKTAŞ'IN KARIŞMASINI BEKLEYENLER HAVASINI ALIR''

Beşiktaş'ın karışmasını bekleyenlerin havasını alacağını söyleyen Fikret Orman iddialı bir şekilde, ''Ben Beşiktaş Kulübüne başkan olduğumda en çok konuşulan konulardan bir tanesi medyada yer bulmuyorduk. Medya Beşiktaş'ı konuşmuyor. Gazetelerde 3'üncü sayfalardaydık. Şimdi bakılınca en çok konuşulan, en çok gündemde olan ve en çok haber olan kulüplerin başında Beşiktaş geliyor. Bunu yönetmekte bizim işimiz. Ben medyanın haber yapmasına karışmadım. Habercilik kutsal bir şey. Haber tabii ki yapılacak. Maksatlı haber yapılmasın, çakma haber, yönlendirilmiş haber ve art niyetli haber yapılmasın. Yoksa biz kamuoyunun önünde bir iş yapıyoruz... Tenkit edilecek işler yapıyoruz. Ben de, yönetim kurulumuz da, hocamız da, oyuncularımız da bu çok normal bir şey. Ama art niyetli haber yapılmasına karşıyım. Medel ile ilgili soruyu hoca aldı cevapladı. Mevzu da kapandı. Şöyleydi, böyleydi deyip uzatmak art niyete giriyor. Yoksa haberci tarafından şöyle bir gözlemim oldu deyip sormasına bir şey yok yani. Buna kızmayacağız, normal. Ancak işin başka boyutlara getirilmesine kızıyorum. Beşiktaş'ın karışmasını bekliyorlar gibi bir hava var ama ancak havasını alırlar'' diye konuştu.



''LENS'E GEREĞİ KADAR ŞANS GELDİ''

Başkan Fikret Orman bu sezon ki yeni transferleri ''Pepe'nin oynaması çok normal. Çünkü Pepe'nin olduğu yerdeki direkt oyuncumuz olan Marcelo gitti. Onun oynaması kadar normal bir şey yok. Beşiktaş takımı geçen seneki kadrosunu hemen hemen koruyor. Yani oradaki oynayan oyuncular yerinde duruyorlar ve iyi bir performans sundukları sürece de formayı alacaklar. Dönem dönem oyunculara şans gelir. Açıkçası Lens'e o şans geldi. Quaresma'nın kırmızı kart görmesiyle beraber 2 maç oynadı. O sırada formayı alma gayreti içerisinde olacak. Alamazsa da gelen tekrardan formasını alıyor. Bu rekabetin olduğu bir şey. Böyle kimsenin armut piş ağzıma düş pozisyonunda olacak bir şey değil. Onlarda o rekabeti yaşayacaklar. O rekabet Beşiktaş'a daha çok kalite getirecek. Oyuncular oynamak için çok çalışacaklar. Bu duygusal bir ilişki değil. Profesyonel bir iş. Ücretler alınıyor, kontratlar var. O ücretler ödeniyor. Onlar da işlerini daha çok yapacaklar. Negredo'nun takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Geçen sene de bu dönemlerde hatta devre arasında Aboubakar ile alakalı nereden buldunuz bunu derlerken, Mart ayında aman bunun bonservisini alalım dediler. Adaptasyon süreleri böyle birazcık sürer. Medel ile alakalı da aynı fikirdeyim. Lens çok kaliteli bir oyuncu, zaten üzerinde konuşulacak bir durum yok. Devre arasında daha da rekabet artacak. Gökhan Töre geliyor, özellikle kanatlar açısından baktığımız zaman. Defans blokuna bir transfer yapacağız kesin. Vida, tornovida hepsi olacaktır yani. İnşallah daha rekabetçi olacaktır. Lig de uzun maraton, bunun içerisinde kırmızı kartlar var, sakatlıklar var, kadroyu böyle geniş tutmanızın amacı da bir yerde o'' ifadeleriyle değerlendirdi.



''LENS 4 YIL DAHA BİZİMLE''

Beşiktaş başkanı Lens'in sezon sonu alınmayacağı şeklindeki görüşlerin aksine 4 yıl sözleşmeli oyuncuları olduğunu da dile getirerek'' Lens kaliteli bir oyuncu. İnanılmaz derecede iyi bir çocuk. Bizim takıma da adapte olması biraz zaman aldı. Çünkü, bizden önceki takımlarda direkt oynadı. Geçen sene de dahil. Onun bir moral bozukluğu olabilir ancak onun tartışılacak bir tarafı yok. İnanılmaz derecede kalitesi, üstün meziyetleri olan iyi bir oyuncu. Adaptasyonu biraz süre alabilir, olabilir normal bunlar. Lens bizim sözleşmesini aldığımız bir oyuncu. Öyle sezon almayacağız öyle değil. Bu sene bir kiralama yaptık bir daha ki sene satın almasını yapacağız. Bizim için önemli şeyler, bugün basına da açıklama yapmış. Doğru karakterli iyi oyuncular, Allah yardım eder, onlarda işlerini yaparlar. Lens'ten faydalanacağımızı düşünüyorum ben'' diye nokta koydu.



''TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK SORUNU GÜNÜ KURTARMA DERDİ''

Fikret Orman Türk futbolunun en büyük sorunu nedir sorusuna ''Günü kurtarma'' diye cevap vererek '' Türk futbolunda özellikle bizlerin işinin bir tek kendi kulüplerimizin menfaati olmadığı bilincinde olması lazım. Bu benim için geçerli olduğu gibi tüm rakiplerimiz için de geçerli. Bu işe pozitif katkı sağlamamız lazım. Hakemler, basın marka değerini yukarı çıkartmamız lazım rekabeti. Yurt dışında kendimizi göstermemiz lazım. Biz gidiyoruz başka takımlar da gidiyor, bizle oynayacakları maçtan önce az oyuncu oynatıyorlar. Hayır orada kendimiz göstermemiz lazım. Daha fazla puan almamız lazım. Bu ülkemize de faydalı bir şey. Türkiye'de bir Anadolu takımı maç kazanıyor 300 bin Euro kazanıyor. Ama bir oyuncu satıyorsanız Başakşehir'in yaptığı gibi 15 milyon Euro kazanırsınız. Bu kulüpler bir tek yayın geliri ile yaşayamazlar. Yeni gelirler yaratmak lazım. Bunların en önemlisi oyuncu satmak ikincisi statlara taraftar gelmesini sağlamak. Ben bunları söylüyorum bunlar benim işim değil ben Türk futbolu için söylüyorum. Bizim stadımız dolu mu dolu. Ama bir tek Beşiktaş ile değil Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ile değil her tarafta maç seyrediliyor olması lazım. Geçenlerde de söyledim, İstanbul'un göbeğinde Kasımpaşa Stadı var. Geçen sene ortalama 850 taraftar ile oynamışlar. Futblolu seven insanlar gidin İstanbul'un merkezi, biletleri de ucuz. İlla Kasımpaşa taraftarı olman lazım değil ki. İngiltere'de Almanya'da gidiyorsun 3.lig maçlarına 30 bin kişi seyrediyor. Futbolu sevip seyretmesi lazım insanların Bunun içinde federasyonun ve kulüpler birliğini hareket içinde olması proje içinde olması lazım. Kulüpler Birliği'nin işi bir tek 'yayın gelirini artıracağız' değildir. Kulüpler Birliğinin işi yüksek vizyonla bakmaktır. Yoksa dar bir düşünce ile bakarsak bir şey olmaz'' şeklinde konuştu.



''HAFTA SONU NE OLDU ŞİMDİ HERKES HERKESE CEZA İSTİYOR''

Orman, Caner Erkin'in cezası için izlenen yolun yanlış olduğunu belirtti ve ''Federasyon seçimleri 2019'da. Bu federasyonla gidilecek, gözüken o. Onlara da yardımcı olmak istiyorum. Eksiklerini hatalarını her zaman kamuoyu önünde yüzlerine vurmamak yapıcı olmak lazım. Ama bazı konularda ana hatalar yapıyorlar, bu hafta işte kural değiştirdiler. Söyledim bu Caner Türkiye'ye yeni gelmiş bir oyuncu değil, 18 yaşında bir oyuncu da değil. Beşiktaş'tan evvel Manisaspor'da, Galatasaray'da Fenerbahçe'de, Milli takımda oynamış bir oyuncu. Bunun gibi birçok hareketleri var. İlk defa mı oldu bu yok. Bunun çok daha vahim hareketleri Beşiktaş harici birçok kulüpte var mı var. Şimdi bu kararı aldınız; hafta sonu ne oldu! Yok Başakşehir maçında Emre küfür etti, yok Galatasaray maçında o öyle yaptı, o yumruk attı, o bunu yaptı. Şimdi Beşiktaş taraftarı istiyor diye yanlışın üzerine gitmek doğru değil. Bu Türk futbolu hepimize lazım. Beşiktaş bir haksızlığa uğradı doğru, ben düzelteceklerine inanıyorum. Ama bunu üzerine gidip te daha da kötüye götürmek te doğru değil. Bunun düzeltilmesi lazım. Burada hakem önemli. Beşiktaş Başakşehir maçında hakem dönse Caner'e 2.sarıdan kırmız kartı verse tek maç alacak, direkt kırmız verse 2 maç alacak. Şimdi sen hakemin, gözlemcinin, yan hakemin, 4. hakemin görmediğini 'ben hakem olarak veriyorum 6 maç veriyorum' diyorsun. Ya orda normal cezası 2 olan bir şeyi sen nasıl 6 verirsin. Yani işin mantığı yok. Düzelteceklerine inanıyorum, federasyon bunu düzeltmezse başına daha çok işler açacaktır.. Bunu tehdit manasında değil önünü göstermek için söylüyorum'' değerlendirmesinde bulundu



''LENS'İN EN İYİ ARKADAŞI GEÇEN SENEDEN BU YANA OĞUZHAN''

Futbolcuların maçta olan şeyleri maçta bıraktıklarına ve saha dışında dost olduklarını dile getiren Fikret Orman ''Futbol sinema oyunu değil. Dur, geri sar bir daha çekiyoruz filan değil. Anında oynanan ve adrenalini yüksek olan bir şey. Bunun içerisinde oyuncular arasında bir şeyler ama maç bittiği an o iş biter. Beş dakika sonrasında telefonla konuşur bunlar. Mesela Lens bizim oyuncumuz olduğu için söyleyeyim; en iyi arkadaşlarından bir tanesi Oğuzhan. Şimdi mi iyi arkadaş hayır, geçen seneden beri. Rekabet yaşıyoruz birbirimizle saha içinde problem oluyor, akşam onlar yemeğe gidiyorlar. Futbolun içinde olan bir şey. Bunu çok fazla bir yerler çekmemek lazım'' dedi.



Başkan Orman uzak doğu projesine agresif bir şekilde devam edeceklerinin altını çizerken Çin'de değişen transfer şartlarında dolayı daha önce düşündükleri Çinli futbolcu transferinin artık zor olduğunu da sözlerine ekledi.



''ABOUBAKAR'DAN BEKLENTİMİZ BİZİM MAÇTA AZ OYNASIN''

Orman son olarak Aboubakar ile ilgili soruya da oldukça esprili bir cevap verdi ve ''Aboubakar ile alakalı çok bir şey söylemek istemiyorum. Aboubakar'ın Beşiktaş'a transfer olmamasının tek sebebi, para değildir. Başka nedenlerde olabilir. Oyuncunun da başka bir kulüple 5 senelik bir anlaşma yaptığını düşünecek olursak Allah yolunu açık etsin. Beşiktaş'a geldi. Para aldı, faydalı oldu, şampiyonluk yaşadı. Ondan artık beklentimiz Porto maçında az oynasın'' diyerek özel röportajı tamamladı.