Sonradan oyuna girmeye alışık değil!

Beşiktaş'ın, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vuran olaylardan biri de Gary Medel'in oyuna girmek istememesi oldu.



Şenol Güneş, kenarda ısınan Şilili oyuncuyu maçın sonlarına doğru oyuna sokmak istedi ancak Medel'in isteksiz görüntüsü sonrası Necip Uysal oyuna dahil oldu. Avrupa'da yedinci sezonunu geçiren Gary Medel, bu sezona kadar oynadığı Sevilla, Cardiff ve Inter'de hep ilk 11'in değişilmez isimlerinden oldu.



2010-2011 sezonun devre arasında Boca Juniors'dan Sevilla'ya transfer olan 30 yaşındaki yıldız, İspanyol ekibi ile 94 karşılaşmaya çıktı. Medel, iki buçuk sezon oynadığı İspanya'da sadece üç kez oyuna sonradan dahil oldu.



CARDIFF'DE HEP İLK 11'DE FORMA GİYDİ

Sevilla forması ile gösterdiği performans sonrası, 13 milyon Euro karşılığında Ada ekibi Cardiff'in yolunu tutan Medel, Premier Lig'de de sürekli oynama başarısı gösterdi. Cardiff'in o sezon ligde oynadığı 38 maçın 34'ünde de ilk 11'de başlayan Medel, kalan dört maçta ise sakatlığı sebebiyle 18'e alınmamıştı.



INTER'İN DE VAZGEÇİLMEZLERİNDENDİ

Şili'li oyuncunun bir sezonluk Premier Lig macerası sonrası adresi bu sefer Inter oldu. Üç sezon boyunca Milano ekibinde top koşturan Medel, İtalya'da da ilk 11'in vazgeçilmez isimlerindendi. 109 kez Inter forması giyen Gary Medel, üç sezon boyunca kenardan gelerek oyuna sadece üç kez dahil oldu.



BEŞİKTAŞ'TA İŞLER DEĞİŞTİ!

Gary Medel, sezon başında Süper Lig'in son iki sezonunun şampiyonu Beşiktaş'ın yeni transferlerinden biri oldu. Kariyeri boyuncu genelde ilk 11'de oynamaya alışkın olan Medel, Siyah-beyazlı ekipte ilk 11'e monte olmayı başaramadı. Beşiktaş ile bu sezon 7 maç çıkan Şili'li, oyuna dört kez kulübeden dahil oldu.



ŞENOL GÜNEŞ: "KÖTÜ NİYETLİ DEĞİLDİ!"

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonunda yaptığı açıklamada Gary Medel'in kötü niyetli olmadığını söyledi. Güneş; "Henüz değişiklik için isim söylememiştim. Ama oyuncuların hepsi isteksiz geliyordu o taraftan. Medel'de de sanki ben girmeyeceğim havası vardı. Ben de Necip'in ismini söyledim. Kötü bir niyet olduğunu düşünmüyorum, henüz bir isim vermemiştim. Ama ne olursa olsun ben çağırdığımda tüm oyuncular koşarak gelmeli." dedi.