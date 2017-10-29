 Lens hakkında çıkan haberlere cevap verdi – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Lens hakkında çıkan haberlere cevap verdi

    Lens hakkında çıkan haberlere cevap verdi

    Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir  sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Siyah-beyazlı futbolcu, "Söylentileri duydum. Herkesin bilmesini isterim ki severek oynamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

    Dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında teknik direktör Şenol Güneş'in Lens'i oyuna almak istediği ve Hollandalı futbolcunun oyuna girmek istemediği iddia edilmişti.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:34
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