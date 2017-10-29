Lens hakkında çıkan haberlere cevap verdi
Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı futbolcu, "Söylentileri duydum. Herkesin bilmesini isterim ki severek oynamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında teknik direktör Şenol Güneş'in Lens'i oyuna almak istediği ve Hollandalı futbolcunun oyuna girmek istemediği iddia edilmişti.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:34
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Oğuzhan’dan tepki
Toplam 17
Yorum
Bjk Bu da çok havalandı haddini aşmayacaksın oğuzhan efendi
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Trabzonspor güldü
Toplam 1
Yorum
Ts'li galatasaray farklı kazanır. Trabzon defansı gomisi sabaha kadar tutamaz.
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Beşiktaş'a müjdeli haber!
Toplam 4
Yorum
Serbay Agün Beşiktaş'a rakibinin eksikliğiyle mutlu olacak takım değildir. Bu tür haberler renklilere müjde olur!
Lens hakkında çıkan haberlere cevap verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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