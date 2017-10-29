Lens hakkında çıkan haberlere cevap verdi

Siyah-beyazlı futbolcu, "Söylentileri duydum. Herkesin bilmesini isterim ki severek oynamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



Dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında teknik direktör Şenol Güneş'in Lens'i oyuna almak istediği ve Hollandalı futbolcunun oyuna girmek istemediği iddia edilmişti.



