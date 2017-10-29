Beşiktaş'ta Lens pişmanlığı

Bu durum büyük tepki çekerken, kiralık oynayan Lens'in satın alma opsiyonunun kullanılması da tehlikeye girdi.



Lens, İngiltere'nin Sunderland Kulübü'nden 1 yıllığına 1.5 milyon euroya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Bu sezon 2 milyon 200 bin euro garanti ücretin yanı sıra puan başı 4 bin euro alan Lens'e 25 maç oynaması halinde 100 bin euro, 35 maçı geçmesi durumunda da 50 bin euro daha ödenecekti.



Beşiktaş sezon sonunda opsiyonu kullanıp da bu futbolcunun bonservisini de alırsa gelecek sezon ki garanti ücreti 2 milyon 250 bin euro olacak ve 4 yıllık sözleşme imzalanacak.



Lens'in Aytemiz Alanyaspor maçındaki tavrı nedeniyle uyarılacağı ve opsiyonunun kullanılmayacağının kendisine iletileceği belirtildi. Lens opsiyonu yenilenmezse 4 yılda kazanacağı en az 10 milyon euro'dan olacak.