Beşiktaş'ta Lens pişmanlığı
Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jeremain Lens, şu ana kadar bekleneni veremedi. Şans bulduğu maçlarda hayal kırıklığı yaratan Lens, son olarak da Aytemiz Alanyaspor maçının son dakikalarında kendisini oyuna almak isteyen teknik direktör Şenol Güneş'e karşı çıktı ve soyunmadı.
Bu durum büyük tepki çekerken, kiralık oynayan Lens'in satın alma opsiyonunun kullanılması da tehlikeye girdi.
Lens, İngiltere'nin Sunderland Kulübü'nden 1 yıllığına 1.5 milyon euroya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Bu sezon 2 milyon 200 bin euro garanti ücretin yanı sıra puan başı 4 bin euro alan Lens'e 25 maç oynaması halinde 100 bin euro, 35 maçı geçmesi durumunda da 50 bin euro daha ödenecekti.
Beşiktaş sezon sonunda opsiyonu kullanıp da bu futbolcunun bonservisini de alırsa gelecek sezon ki garanti ücreti 2 milyon 250 bin euro olacak ve 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
Lens'in Aytemiz Alanyaspor maçındaki tavrı nedeniyle uyarılacağı ve opsiyonunun kullanılmayacağının kendisine iletileceği belirtildi. Lens opsiyonu yenilenmezse 4 yılda kazanacağı en az 10 milyon euro'dan olacak.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:35
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Lens hakkında çıkan haberlere cevap verdi
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Geç farkettin BesikTAŞIN SERT, KONTRATIN BAGLAYICI oldugunu ! Dikkat et ! 30000 Kisiyle Arena'dan UGURLANIR, geldigin gibi gidersin !
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Lens hakkında çıkan haberlere cevap verdi
Toplam 4
Yorum
Ertan Hadi bakalım. Bekleyelim ve görelim. Zaten bu seneki transferlerde PEPE hariç hep beklemedeyiz. Ama pek sabrımızda kalmadı! YÂNİ..
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"Sadece Medel'de değil herkeste hırs var"
Toplam 1
Yorum
Q7 Şenol Güneş formayı hiçbir zaman adaletli dağıtmadı bunu hep yazdık, söyledik ne zaman hedeften uzaklaşırız o zaman görülür bu çok net.
Beşiktaş'ta Lens pişmanlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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