 Beşiktaş'a müjdeli haber! – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    'a müjdeli haber!

    Beşiktaş'a müjdeli haber!

    , 'nde ile karşı karşıya gelecek. Fransız ekibinin en önemli gol ayaklarından 'nun bu maçta forma giymesi zor görünüyor.

    Ntv Spor'un haberine göre; Fransız temsilcisinin yıldız golcüsü, hafta içinde oynanacak maçında forma giyemeyebilir.

    'nde 1 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş'a konuk olacak 'da belirsizliği yaşanıyor.

    Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, geçtiğimiz gün Bordeaux'yu deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri lig karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Falcao'nun Beşiktaş maçına da yetişemeyebileceğini bildirildi.

    Bordeaux maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, tedavi sürecinde olan bir diğer oyuncusu Djibril Sidibé için de aynı belirsizliğin söz konusu olduğunu ifade etti.

    Beşiktaş'ın Monaco deplasmanında 2-1 galip geldiği bir önceki maçta 90 dakika forma giyen Falcao takımının tek golüne imza atarken, Sidibé de 79 dakika süre almıştı.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:20
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