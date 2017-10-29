Beşiktaş'a müjdeli haber!
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşı karşıya gelecek. Fransız ekibinin en önemli gol ayaklarından Radamel Falcao'nun bu maçta forma giymesi zor görünüyor.
Ntv Spor'un haberine göre; Fransız temsilcisinin yıldız golcüsü, hafta içinde oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyebilir.
Şampiyonlar Ligi'nde 1 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş'a konuk olacak Monaco'da Radamel Falcao belirsizliği yaşanıyor.
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, geçtiğimiz gün Bordeaux'yu deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri lig karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Falcao'nun Beşiktaş maçına da yetişemeyebileceğini bildirildi.
Bordeaux maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, tedavi sürecinde olan bir diğer oyuncusu Djibril Sidibé için de aynı belirsizliğin söz konusu olduğunu ifade etti.
Beşiktaş'ın Monaco deplasmanında 2-1 galip geldiği bir önceki maçta 90 dakika forma giyen Falcao takımının tek golüne imza atarken, Sidibé de 79 dakika süre almıştı.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:20
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Oğuzhan’dan tepki
Toplam 17
Yorum
Bjk Bu da çok havalandı haddini aşmayacaksın oğuzhan efendi
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Trabzonspor güldü
Toplam 1
Yorum
Ts'li galatasaray farklı kazanır. Trabzon defansı gomisi sabaha kadar tutamaz.
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Beşiktaş'a müjdeli haber!
Toplam 4
Yorum
Serbay Agün Beşiktaş'a rakibinin eksikliğiyle mutlu olacak takım değildir. Bu tür haberler renklilere müjde olur!
Beşiktaş'a müjdeli haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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