Beck'ten Beşiktaş'a transfer desteği

Sezon başında Stuttgart'a giden Beck, Beşiktaş için çalışmaya devam ediyor. Beck, yeni takımının Türk asıllı genç oyuncusu Berkay Özcan'ı, siyahbeyazlı ekibi seçmesi konusunda ikna etti. Berkay da verdiği röportajda, "Beck'le Beşiktaş hakkında konuşuyoruz. Türkiye'de en beğendiğim oyuncular Talisca, Oğuzhan, Quaresma ve Cenk Tosun" ifadelerini kullandı.