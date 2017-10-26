Berkay Ocak’ta geliyor

Adı son günlerde Beşiktaş ile anılan Stuttgart'ın genç yıldızı Berkay Özcan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Berkay'ın devre arası transfer döneminde siyah-beyazlılara transfer olacağı öğrenildi. Bundesliga'da bu sezon Stuttgart ile 1 maçta forma terleten Berkay, 19 dakika süre aldı.19 yaşındaki Berkay Özcan, Karlsruhe altyapısında yetişti, oradan Stuttgart altyapısına geçti.



2016 yılının Temmuz ayında Stuttgart kensinini A takıma yükseltti. Bu sezon takımıyla 19 maça çıkan Berkay Özcan, 3 gol atıp, 4 asist gerçekleştirdi. 10 numara bölgesinde forma giyen Berkay Özcan, iki ayağını da kullanabiliyor. Berkay'ın transfermarkt değeri 750 bin euro olarak gösteriliyor, sözleşmesi ise 2019 yılında sona eriyor.