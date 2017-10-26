 Berkay Ocak’ta geliyor – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Berkay Ocak’ta geliyor

    Berkay Ocak’ta geliyor
    Adı son günlerde Beşiktaş ile anılan Stuttgart'ın genç yıldızı Berkay Özcan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Berkay'ın devre arası transfer döneminde siyah-beyazlılara transfer olacağı öğrenildi. Bundesliga'da bu sezon Stuttgart ile 1 maçta forma terleten Berkay, 19 dakika süre aldı.19 yaşındaki Berkay Özcan, Karlsruhe altyapısında yetişti, oradan Stuttgart altyapısına geçti.

    2016 yılının Temmuz ayında Stuttgart kensinini A takıma yükseltti. Bu sezon takımıyla 19 maça çıkan Berkay Özcan, 3 gol atıp, 4 asist gerçekleştirdi. 10 numara bölgesinde forma giyen Berkay Özcan, iki ayağını da kullanabiliyor. Berkay'ın transfermarkt değeri 750 bin euro olarak gösteriliyor, sözleşmesi ise 2019 yılında sona eriyor.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:08
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