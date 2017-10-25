Şampiyonluk oranları güncellendi
İddaa risk yönetimi, Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun 9. haftasında oynanan maçlar sonrası şampiyonluk oranları değişikliğe gitti.
2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun 9. haftasında oynanan maçlar sonrası şampiyonluk oranları değişti.
Dokuzuncu hafta karşılaşmaları geride kalırken, İddaa şampiyonluk oranlarını açıklandı:
Galatasaray: 1.60
Beşiktaş: 4.00
Fenerbahçe: 5.25
Başakşehir: 6,25
Trabzonspor 48.00
Akhisar 150.00
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:10
-
Caner Erkin'den flaş 'küfür' açıklaması!
Toplam 30
Yorum
memet ölene kadar bjk
-
Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...
Toplam 28
Yorum
canyavuz asıl siz korkak tudor a dua edin.saçma işlere kalkışmasa bu takım o çimlere gömerdi fb yi ...
-
Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...
Toplam 28
Yorum
dent Asıl sen maç sonrası Samandırayı izle. Puan farkı 8'de kaldı diye meşalelerle karşılandınız.
Şampiyonluk oranları güncellendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.