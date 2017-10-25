 Şampiyonluk oranları güncellendi – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Şampiyonluk oranları güncellendi

    Şampiyonluk oranları güncellendi

    İddaa risk yönetimi, Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun 9. haftasında oynanan maçlar sonrası şampiyonluk oranları değişikliğe gitti.

    2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun 9. haftasında oynanan maçlar sonrası şampiyonluk oranları değişti.

    Dokuzuncu hafta karşılaşmaları geride kalırken, İddaa şampiyonluk oranlarını açıklandı:

    Galatasaray: 1.60
    Beşiktaş: 4.00
    Fenerbahçe: 5.25
    Başakşehir: 6,25
    Trabzonspor 48.00
    Akhisar 150.00

    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:10
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