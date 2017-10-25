Negredo bilmecesi

Senelik 4.3 milyon euro’dan 2+1 yıllık sözleşmesi bulunan İspanyol forvetin, 13 maçta fileleri havalandıramaması yönetimi ikiye böldü!

BEŞİKTAŞ'ta , yeni transfer Alvaro Negredo'nun performansı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son yıllarda santrfor kiralama yöntemini kullanmış ve her yıl gelen santrfor da takıma büyük katkı sağlamıştı. Önce Mario Gomez'i alan siyah beyazlılar, bu futbolcudan sonra da Porto'dan Aboubakar'ı kiralamışlardı. Aboubakar'ı daha sonra satın almak istemişler, ancak maliyetinin yüksekliği nedeniyle vazgeçmişlerdi. Beşiktaş bu iki yıldızın ardından bu kez Negredo'ya yöneldi ve İspanyol futbolcuyu kiralamak yerine bonservis bedeliyle satın aldı. ANCAK Negredo 35 gol atma iddiasıyla başladığı sezonda şu ana kadar bir gol bile atamadı. Siyah-beyazlı kulübün İspanyol futbolcuyla yıllığı 4,3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu da şu anda gönderilmek istenmesi halinde yaklaşık 13 milyon euro ödeme yapılması anlamına geliyor. Beşiktaş'ta bazı yöneticilerle yeni bir santrfor alma düşüncesi var ama işte bu olay herkesin elini kolunu bağlıyor. Forvette tek gol umudu olarak Cenk kalırken, Negredo pahalı sözleşmesi nedeniyle tek alternatif olarak duruyor.