 Kartal uçtu – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kartal uçtu

    Kartal uçtu

    Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, Stelmet Zielona Gora’yı Akatlar’daki zorlu maçta devirdi, grupta üst üste ikinci galibiyetini aldı

    Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Polonya temsilcisi Stelmet Zielona Gora'yı 65-60 yendi. Maça iyi başlayan ve ilk çeyreği 23-13 önde kapatan temsilcimiz soyunma odasına da 33-27 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte farkı kapatan Gora 46-43 öne geçti. Siyah- beyazlılar büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte rakibini geçmeyi bildi: 65-60
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.