Kartal uçtu

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, Stelmet Zielona Gora’yı Akatlar’daki zorlu maçta devirdi, grupta üst üste ikinci galibiyetini aldı

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Polonya temsilcisi Stelmet Zielona Gora'yı 65-60 yendi. Maça iyi başlayan ve ilk çeyreği 23-13 önde kapatan temsilcimiz soyunma odasına da 33-27 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte farkı kapatan Gora 46-43 öne geçti. Siyah- beyazlılar büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte rakibini geçmeyi bildi: 65-60