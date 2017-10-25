 Ceza tahsilatı bu hafta yapılacak – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Ceza tahsilatı bu hafta yapılacak

    Ceza tahsilatı bu hafta yapılacak
    BEŞİKTAŞLI yöneticilerin bile "maç seçiyorlar" dediği oyuncular için ceza uygulamasının hayata geçirilmesi kararı alındı. Buna göre sezon başında kampa geç katılan Anderson Talisca ile Ricardo Quaresma'ya; ayrıca kırmızı kart gören Q7, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ile Ryan Babel'e kesilen para cezalarının tahsili bu hafta içinde yapılacak.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
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