"Caner'in yaptığını hiç beğenmedim"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün katıldığı bir açılışta çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orman, Başakşehir karşısında sarı kart gören ve mücadelenin ardından hakem Mete Kalkavan'a yönelik bazı sözler sarf eden Caner Erkin'in yaptığı hareketin yanlış olduğunu dile getirdi. Başkan Orman, "Caner'in yaptığını açıkçası hiç beğenmedim. Camiamızın mensubunun böyle hareketler içerisinde olmaması lazım. Kendisi gözümüzün nuru, pırlanta gibi çocuktur. Cezası varsa, cezasını görür. Caner de Beşiktaş'ın etik kurallarına uyacak. Hırsı zekasının önüne geçmeyecek, sahada takımına yardımcı olacak" diye konuştu.



BİZİ KARIŞTIRAMAZLAR

Milli oyuncuya yönelik kampanyalar düzenlendiğini belirten Başkan Orman şöyle devam etti: "O kadar da kolay değil. Çocuğun üzerine çok gidiyorlar. Onun üzerinden Beşiktaş'ı karıştırmaya çalışıyorlar, ona da müsaade etmem." Takımın gergin olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Fikret Orman, " Kazanma hırsı Beşiktaş ilkeleri içerisindedir. Takımın başında çok tecrübeli olan bir teknik direktör var. Bu takım bugün kurulmuş bir şey değil. Takımın 3. senesi, aynı ekiple gidiyoruz. Geçen sezon şampiyon takımdı" ifadelerini kullandı.



HAKEMLER FAZLA MÜDAHİL

Hakem kararlarına da değinen Orman, Türk hakemlerin oyunu çok kestiğini söyledi. Türkiye'de her dakika oyunun durduğuna dikkati çeken Fikret Orman, "Yurt dışında oynadığımız maçlardaki dakika sayısıyla, Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'deki oynama süresi daha az. Hakemler hemen oyuna müdahil oluyorlar, çok etkileniyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Medipol Başakşehir maçını yöneten Mete Kalkavan'ın çok beğendikleri bir isim olduğunu vurgulayan Başkan Fikret Orman, şunları kaydetti:



KALKAVAN MECBUR KALDI

"Mete Kalkavan çok beğendiğimiz kişilik ama çocuğun üzerinde 'Beşiktaşlı' imajı yaratıldığı için o da Beşiktaşlı olmadığını göstermek için elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyor. Zıddında hareket etmeye çalışıyor ki 'hayır ben değilim' düşüncesini göstermeye çalışıyor ama Beşiktaş'a zararı oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu hakemler bizim, sahip çıkmamız lazım. Hepsi pırıl pırıl. Aynı hakemler yurt dışında böyle yönetmiyorlar. Orada daha çok topu oynatıyorlar. Nedense Türkiye'ye gelince sıkıntı oluyor."



HEDEF ÇEYREK FİNAL

Fikret Orman, başarılı bir şekilde gittikleri Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmayı istediklerini vurgulayarak, "Sonrası kolay değil. Karşımızdaki takımlar çok güçlü. Futbolun en önemli vitrini, herkes vitrin yapmak istiyor. İyi kura çekelim ve çeyrek finale çıkalım" değerlendirmesinde bulundu.



ÇALIŞTAY YAPILMALI

Başkan Orman, yabancı sayısıyla ilgili, "Önceden 5 yabancı oyuncu vardı o zaman dünya şampiyonuyduk. Yabancıyı artırdık, şimdi değil. O zaman da başarılı milli takım yoktu. Federasyon başkanına da söyledim, bununla ilgili çalıştay yapılması lazım. Herkes gelsin, fikirlerini söylesin. Galiba devre arası yapacaklar" yorumunu yaptı.



GÜNEŞ 50 YILDIR VAR

Beşiktaş Başkanı, Şenol Güneş'in 50 yıllık tecrübeye sahip olduğunu ve ona iş öğretecek durumda bulunmadıklarını dile getirdi. Fikret Orman, "Çok çalışkan, inanılmaz işine konsantre bir adam. Onun çizgisi bellidir, bizim de çizgimiz bellidir. Oraları da hocalarımız ve oyuncularımız geçemezler. Bizde kuvvetler ayrılığı vardır" dedi.