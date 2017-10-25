"Caner'in yaptığını hiç beğenmedim"
BİZİ KARIŞTIRAMAZLAR
Milli oyuncuya yönelik kampanyalar düzenlendiğini belirten Başkan Orman şöyle devam etti: "O kadar da kolay değil. Çocuğun üzerine çok gidiyorlar. Onun üzerinden Beşiktaş'ı karıştırmaya çalışıyorlar, ona da müsaade etmem." Takımın gergin olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Fikret Orman, " Kazanma hırsı Beşiktaş ilkeleri içerisindedir. Takımın başında çok tecrübeli olan bir teknik direktör var. Bu takım bugün kurulmuş bir şey değil. Takımın 3. senesi, aynı ekiple gidiyoruz. Geçen sezon şampiyon takımdı" ifadelerini kullandı.
HAKEMLER FAZLA MÜDAHİL
Hakem kararlarına da değinen Orman, Türk hakemlerin oyunu çok kestiğini söyledi. Türkiye'de her dakika oyunun durduğuna dikkati çeken Fikret Orman, "Yurt dışında oynadığımız maçlardaki dakika sayısıyla, Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'deki oynama süresi daha az. Hakemler hemen oyuna müdahil oluyorlar, çok etkileniyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Medipol Başakşehir maçını yöneten Mete Kalkavan'ın çok beğendikleri bir isim olduğunu vurgulayan Başkan Fikret Orman, şunları kaydetti:
KALKAVAN MECBUR KALDI
"Mete Kalkavan çok beğendiğimiz kişilik ama çocuğun üzerinde 'Beşiktaşlı' imajı yaratıldığı için o da Beşiktaşlı olmadığını göstermek için elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyor. Zıddında hareket etmeye çalışıyor ki 'hayır ben değilim' düşüncesini göstermeye çalışıyor ama Beşiktaş'a zararı oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu hakemler bizim, sahip çıkmamız lazım. Hepsi pırıl pırıl. Aynı hakemler yurt dışında böyle yönetmiyorlar. Orada daha çok topu oynatıyorlar. Nedense Türkiye'ye gelince sıkıntı oluyor."
HEDEF ÇEYREK FİNAL
Fikret Orman, başarılı bir şekilde gittikleri Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmayı istediklerini vurgulayarak, "Sonrası kolay değil. Karşımızdaki takımlar çok güçlü. Futbolun en önemli vitrini, herkes vitrin yapmak istiyor. İyi kura çekelim ve çeyrek finale çıkalım" değerlendirmesinde bulundu.
ÇALIŞTAY YAPILMALI
Başkan Orman, yabancı sayısıyla ilgili, "Önceden 5 yabancı oyuncu vardı o zaman dünya şampiyonuyduk. Yabancıyı artırdık, şimdi değil. O zaman da başarılı milli takım yoktu. Federasyon başkanına da söyledim, bununla ilgili çalıştay yapılması lazım. Herkes gelsin, fikirlerini söylesin. Galiba devre arası yapacaklar" yorumunu yaptı.
GÜNEŞ 50 YILDIR VAR
Beşiktaş Başkanı, Şenol Güneş'in 50 yıllık tecrübeye sahip olduğunu ve ona iş öğretecek durumda bulunmadıklarını dile getirdi. Fikret Orman, "Çok çalışkan, inanılmaz işine konsantre bir adam. Onun çizgisi bellidir, bizim de çizgimiz bellidir. Oraları da hocalarımız ve oyuncularımız geçemezler. Bizde kuvvetler ayrılığı vardır" dedi.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:12
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Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 2
Yorum
R,O, Şimdi oldu takımı tanıyor tşk yönettim tşk aykut hocam,
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Caner Erkin’in kafası karışmış!
Toplam 6
Yorum
kanarya907 Caner hep böyleydi ki, alırken bilmiyor muydunuz?
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MHK'dan açıklama geldi! Çakır yorumu...
Toplam 14
Yorum
UĞUR ELMAS Ne demişler balık baştan kokar. Yaşından başından utanmadan hala azizden şamar yememenin derdinde. Ulan terbiyesiz adam erkek olun biraz..
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