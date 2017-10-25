Caner Erkin'e adli soruşturma!
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında soruşturma başlatıldı.
Önceki gün Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Savcısı Asım Ekren iddia ile ilgili re'sen tahkikat başlattı. Soruşturma çerçevesinde ilerleyen günlerde Erkin'in ifadesine başvurulması bekleniyor.
Bilindiği gibi Caner Erkin söz konusu maçtaki hareketi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonutarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:35
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34'lük Quaresma'dan 16 ayda 81 maç
Toplam 2
Yorum
cumali haftada 1,2 maç ediyor. bence çok fazla değil. sırf haber olsun diye yaptıysanız bu araştırmayı maalesef profosyonel bulmuyorum.
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Caner Erkin'e adli soruşturma!
Toplam 4
Yorum
Cetin Ey hukukçular,size işinizi benmi öğreteceğim.Hukukta azmettirme diye sbir suç var.Başkanı olan zat,önemli değil temiz diye sucu övmektedir.
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Talisca'ya "zorla getirme" kararı
Toplam 4
Yorum
TARAFTAR Beşiktaşlı futbolcular da bir sıkıntı var gibi.
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