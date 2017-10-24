 Vida yola çıktı! – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Vida yola çıktı!

    Vida yola çıktı!

    Başkan Surkis, “Vida’ya sözleşme uzatmayı teklif ettim ama şartlarını yerine getiremiyoruz” dedi. Ülke basını da, “Vida, Beşiktaş’tan yıllık 3 milyon euro alacak” iddiasında bulundu

    Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine katmak için gün saydığı Domagoj Vida ile ilgili ilk resmi açıklama Dinamo Kiev'den geldi. Ukrayna ekibinin Başkanı Igor Surkis, uzun süredir birebir görüşmelerde bulunduğu Vida'yı tutmaya çalıştığını ancak şartlarını yerine getiremeyeceklerini açıkladı. Surkis, yaptığı açıklamada; "Domagoj Vida'ya sözleşme uzatmayı teklif ettim ama şartlarını yerine getiremiyoruz. Artık kesin olan bir şey var ki, transfer döneminde yeni bir stoper alacağız" ifadelerini kullandı.

    ANLAŞMA 4.5 SENELiK OLACAK
    Ukrayna basını ise Hırvat oyuncunun Beşiktaş ile 4.5 senelik anlaşma yaparken, yıllık ücretinin 3 milyon euro civarı olacağını; bu yüksek ve cazip öneri nedeniyle Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmediğini iddia etti. Ön anlaşmaya göre; Beşiktaş ya da Dinamo Kiev herhangi bir nedenden dolayı transferden vazgeçerse de cayma bedeli olarak 4 milyon euro ödeyecek.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 06:27
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