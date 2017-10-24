Vida yola çıktı!
Başkan Surkis, “Vida’ya sözleşme uzatmayı teklif ettim ama şartlarını yerine getiremiyoruz” dedi. Ülke basını da, “Vida, Beşiktaş’tan yıllık 3 milyon euro alacak” iddiasında bulundu
ANLAŞMA 4.5 SENELiK OLACAK
Ukrayna basını ise Hırvat oyuncunun Beşiktaş ile 4.5 senelik anlaşma yaparken, yıllık ücretinin 3 milyon euro civarı olacağını; bu yüksek ve cazip öneri nedeniyle Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmediğini iddia etti. Ön anlaşmaya göre; Beşiktaş ya da Dinamo Kiev herhangi bir nedenden dolayı transferden vazgeçerse de cayma bedeli olarak 4 milyon euro ödeyecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 06:27
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Vida yola çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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