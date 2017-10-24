 Pepe çocuklara imza dağıttı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Pepe çocuklara imza dağıttı

    Pepe çocuklara imza dağıttı
    SİYAH-beyazlı ekibin Portekizli oyuncusu Pepe, karşılaşma öncesi seremoniye çıkan çocuklarla yakından ilgilendi. Tecrübeli savunmacı, koridorda bekleyen çocukların giydiği Beşiktaş formalarını imzaladı
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
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