Hayalet adam Jeremain Lens
Cezalı Babel’in yokluğunda dün ilk 11’de forma giyen Hollandalı futbolcu, rakip kaleye ne isabetli şut atabildi ne de isabetli orta yaptı
0 isabetli şut
0 isabetli orta
20 isabetli pas
2 şut pası
ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ
Kaliteli oyuncularla ilgili hep aynı yorumu yapmışımdır. Onların yeteneklerini sahnelemeleri için fizik açıdan güçlü olmaları gerek. Lens de bu sıkıntıyı yaşıyor ve bu nedenle verim sağlayamıyor. Takımla ilgili bir uyum sorunu olduğunu düşünmüyorum. Örneğin bu Lens, yetersiz kadroya sahip ve Premier Lig'den küme düşmüş Sunderland'de forma şansı bile bulamıyordu!
Sabah
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:06
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Hayalet adam Jeremain Lens haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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