 Devler Ligi’nde oranlar değişti! – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Devler Ligi’nde oranlar değişti!

    Devler Ligi’nde oranlar değişti!
    UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluk oranları güncellendi. Beşiktaş'ın oranı düşmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın geçen hafta Devler Ligi'nde şampiyonluk oranı 120'yken bu hafta bu oran 100'e düşürüldü. Roma ile aynı orana sahip olan Beşiktaş bu oranla Porto (150), Dortmund (200) ve Monaco'yu (500) geride bıraktı. Yeni oranlar şöyle: Real Madrid 4, PSG 4.75, Barcelona 6, Bayern Münih 7, Manchester United 9.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 06:35
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