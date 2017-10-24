Böyle gitmez!

Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılarını lige taşımak zorunda olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Başakşehir karşısındaki futbol bize yakışmadı. Buna çözüm bulmalıyız” dedi.

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'in Başakşehir maçı öncesi çekinceleri gerçeğe dönüştü. Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Güneş, "Zor bir maç olacak. Yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Hem Avrupa'da oynayan hem de ligde iddialı olan bir takım. Sahamızda taraftarımızla oynamak bizim için bir avantaj. Oyuncu kalitemize güveniyoruz. Güzel bir maç olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı. Nitekim Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'ı zorlarken son dakikalarda gelen gollerle maç beraberlikle sona erdi.



BU FUTBOL YAKIŞMADI

Gelen beraberlik golüne karşın üzgün görünen tecrübeli çalıştırıcı, son 4 karşılaşmada puan kaybettiklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımızı lige taşımak zorundayız. Başakşehir karşısındaki futbol bize yakışmadı. Buna çözüm bulmalıyız. Türkiye Ligi de bizim için önemli ve iki tarafta da aynı konsantrasyonla mücadele etmeliyiz" dedi. Güneş, Alanya maçıyla çıkışa geçmek istediklerini de sözlerine ekledi.



ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ

Siyah beyazlı taraftarlar, maçın son bölümlerinde sıkça yerden kalkmayan Başakşehirli futbolculara tepki gösterdi. Oyunun soğutulmasına tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, "Yere yatsana yere yatsana Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratları yaptı.



Beşiktaş, ligde 4 maçtır galip gelemiyor (2B 2M). 4 maçta 10 puan bırakan Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde ligdeki en uzun maç kazanamama serisine imza attı.