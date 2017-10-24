Böyle gitmez!
Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılarını lige taşımak zorunda olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Başakşehir karşısındaki futbol bize yakışmadı. Buna çözüm bulmalıyız” dedi.
BU FUTBOL YAKIŞMADI
Gelen beraberlik golüne karşın üzgün görünen tecrübeli çalıştırıcı, son 4 karşılaşmada puan kaybettiklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımızı lige taşımak zorundayız. Başakşehir karşısındaki futbol bize yakışmadı. Buna çözüm bulmalıyız. Türkiye Ligi de bizim için önemli ve iki tarafta da aynı konsantrasyonla mücadele etmeliyiz" dedi. Güneş, Alanya maçıyla çıkışa geçmek istediklerini de sözlerine ekledi.
ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ
Siyah beyazlı taraftarlar, maçın son bölümlerinde sıkça yerden kalkmayan Başakşehirli futbolculara tepki gösterdi. Oyunun soğutulmasına tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, "Yere yatsana yere yatsana Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratları yaptı.
Beşiktaş, ligde 4 maçtır galip gelemiyor (2B 2M). 4 maçta 10 puan bırakan Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde ligdeki en uzun maç kazanamama serisine imza attı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:20
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Böyle gitmez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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