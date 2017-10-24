 Beşiktaş'ta acil toplantı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    'ta acil toplantı

    Beşiktaş'ta acil toplantı

    Başkanı , Başakşehir gol atınca odasına gitti! Siyah-Beyazlı kurmayların burada ayaküstü bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

    Geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında Babel'in kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenip stadı terk eden Başkanı , dün de Başakşehir gol atınca Vodafone Park'taki odasına gitti.

    İkinci başkan Ahmet Çebi başta olmak üzere 2-3 yönetici daha Orman'ın odasına indi. Siyah-Beyazlı kurmayların burada ayaküstü bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde teknik heyet ile futbolcularla da bir durum değerlendirmesi yapılma kararı aldıkları kaydedildi.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:06
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