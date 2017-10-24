Beşiktaş'ta acil toplantı

Geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında Babel'in kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenip stadı terk eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün de Başakşehir gol atınca Vodafone Park'taki odasına gitti.

İkinci başkan Ahmet Çebi başta olmak üzere 2-3 yönetici daha Orman'ın odasına indi. Siyah-Beyazlı kurmayların burada ayaküstü bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde teknik heyet ile futbolcularla da bir durum değerlendirmesi yapılma kararı aldıkları kaydedildi.