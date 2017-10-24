Beşiktaş'ta acil toplantı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Başakşehir gol atınca odasına gitti! Siyah-Beyazlı kurmayların burada ayaküstü bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında Babel'in kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenip stadı terk eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün de Başakşehir gol atınca Vodafone Park'taki odasına gitti.
İkinci başkan Ahmet Çebi başta olmak üzere 2-3 yönetici daha Orman'ın odasına indi. Siyah-Beyazlı kurmayların burada ayaküstü bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde teknik heyet ile futbolcularla da bir durum değerlendirmesi yapılma kararı aldıkları kaydedildi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:06
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Beşiktaş'ta acil toplantı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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