UEFA'dan Beşiktaş'a ceza
Siyah-beyazlılar 25 bin Euro para cezasına çarptırıldı
UEFA, Beşiktaş'a 25 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2'nci haftasında oynanan Beşiktaş - RB Leipzig mücadelesinde Vodafone Park'ta elektriklerin kesilmesi ve merdiven boşluklarının dolu olmasından ötürü, siyah-beyazlı kulübe 25 bin Euro para cezası verildi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:42
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
UEFA'dan Beşiktaş'a ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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