 UEFA'dan Beşiktaş'a ceza – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    UEFA'dan Beşiktaş'a ceza

    UEFA'dan Beşiktaş'a ceza

    Siyah-beyazlılar 25 bin Euro para cezasına çarptırıldı

    UEFA, Beşiktaş'a 25 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.

    UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2'nci haftasında oynanan Beşiktaş - RB Leipzig mücadelesinde Vodafone Park'ta elektriklerin kesilmesi ve merdiven boşluklarının dolu olmasından ötürü, siyah-beyazlı kulübe 25 bin Euro para cezası verildi.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:42
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