Gökhan İnler ve Kerim Frei'ya sevgi gösterisi

Beşiktaş'ın eski oyuncuları Kerim Frei ve Gökhan İnler'e siyah-beyazlı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundular.

Gökhan ve Kerim takımla birlikte ısınmaya çıktığında kendilerini tribünlere çağırarak alkışlayan Beşiktaş tararftarına giderek teşekkür etti. Her iki oyuncu da karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.