Devre arasında Ada yolcusu!
Beşiktaş'ın başına talih kuşu kondu... Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratan ve gruptaki ilk üç maçında Porto, Leipzig ve Monaco'yu dize getiren siyah beyazlıların yıldız bir ismini renklerine bağlamak isteyen İngiliz devi, Beşiktaş'ın kapısını çaldı...
Arsenal'in Oğuzhan Özyakup için ısrarcı olduğu öğrenildi. Bu oyuncuyu Sevilla, Atletico Madrid ve Tottenham'ın istemesi üzerine harekete geçen Arsenal'li yöneticileri devre arasında bu operasyonu tamamlamak istiyor...
Bilindiği gibi attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan Cenk Tosun'a da bir diğer İngiliz kulübü Crystal Palace talipti... Ancak, Arsenal'in Oğuzhan ısrarı daha sağlam çıktı...
Eski bir Arsenalli olan Oğuzhan Özyakup'un da kırmızı beyazlıların formasını giymeye sıcak baktığı öğrenildi... Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek olan İngiliz yetkililer, Beşiktaş yönetimi ve Oğuzhan'ın menajeriyle masaya oturacak... Bu transfer için son sözü siyah beyazlılar ve Oğuzhan söyleyecek.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:25
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Devre arasında Ada yolcusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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