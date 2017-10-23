 Beşiktaş'tan Ersan'a destek mesajı! – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Beşiktaş'tan Ersan'a destek mesajı!

    Beşiktaş'tan Ersan'a destek mesajı!

    Avustralya ekibi Adelaide United'ta forma giyen Ersan Adem Gülüm, Melbourne City ile oynanan maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kaburgaları kırılan ve akciğeri zarar gören Milli futbolcuya eski takımı Beşiktaş'tan da destek mesajı geldi.

    Bir dönem Beşiktaş ve Çin'de forma giyen Ersan Adem Gülüm, yeni takımı Adelaide United'la çıktığı maçta kötü bir sakatlık geçirdi. Takımının Melbourne City ile oynadığı karşılaşmada kaburgaları kırılan ve akciğerinde hasar oluşan Ersan için eski takımı Beşiktaş da bir destek mesajı yayımladı.

    Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada "Beşiktaşımızın formasını terleten, şu sıralarda kariyerine Avustralya ekibi Adelaide United'da devam eden Ersan Adem Gülüm'ün lig maçı sırasında ciddi şekilde sakatlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Kaburgasının kırıldığı ve akciğerinde hasar meydana geldiği öğrenilen Ersan Adem Gülüm'ün tedavisine devam edildiği bildirilmekte.Gülüm'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:48
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