Beşiktaş'tan Ersan'a destek mesajı!
Avustralya ekibi Adelaide United'ta forma giyen Ersan Adem Gülüm, Melbourne City ile oynanan maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kaburgaları kırılan ve akciğeri zarar gören Milli futbolcuya eski takımı Beşiktaş'tan da destek mesajı geldi.
Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada "Beşiktaşımızın formasını terleten, şu sıralarda kariyerine Avustralya ekibi Adelaide United'da devam eden Ersan Adem Gülüm'ün lig maçı sırasında ciddi şekilde sakatlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Kaburgasının kırıldığı ve akciğerinde hasar meydana geldiği öğrenilen Ersan Adem Gülüm'ün tedavisine devam edildiği bildirilmekte.Gülüm'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, kaburgası kırılan ve akciğerinde sorun oluşan Ersan Gülüm için geçmiş olsun mesajı paylaştı. pic.twitter.com/LjglqMfUXN— Fotomaç (@fotomac) 23 Ekim 2017
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:48
-
Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Beşiktaş'tan Ersan'a destek mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.