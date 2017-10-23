 Beşiktaş - Başakşehir | CANLI – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Beşiktaş - Başakşehir | CANLI

    Süper Lig'in 9. haftasında ile Medipol karşı karşıya geliyor.

    , Süper Lig'in 9. haftasında bugün Medipol ile karşı karşıya gelecek.

    Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

    Süper Lig'in son 3 haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 8 puan kaybeden ve zirvenin uzağına düşen son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında ligdeki kötü gidişine son vermeye çalışacak.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Atiba, Lens, Talisca, Quaresma, Cenk
    Başakşehir: Volkan, Clichy, Caicara, Epureanu, Attamah, Mahmut, Emre, Elia, Visca, Mossoro, Adebayor

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    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:01
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