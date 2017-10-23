Beşiktaş - Başakşehir | CANLI
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in son 3 haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 8 puan kaybeden ve zirvenin uzağına düşen son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında ligdeki kötü gidişine son vermeye çalışacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Atiba, Lens, Talisca, Quaresma, Cenk
Başakşehir: Volkan, Clichy, Caicara, Epureanu, Attamah, Mahmut, Emre, Elia, Visca, Mossoro, Adebayor
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- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:01
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Beşiktaş - Başakşehir | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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